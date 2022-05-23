Dikkat! Gözlerin bu şekilde görünmesi kanser habercisi olabilir

Fotoğraflarda görülen renk değişimleri önemsiz zannedilebiliyor. Ancak fotoğraflarda sıklıkla görülen göz bebeğinin kırmızı renkte görülmesi göz sağlığı hakkında uyarılarda bulunuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Ertan, "Fotoğraf çekildiğinde çocukların, normal koşullarda göz bebeğinin içi kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom (göz kanseri) ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Bu da bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur" dedi. Op. Dr. Yenal Erten, Retinoblastomun daha çok çocuklarda görülen kötü huylu bir tümör çeşidi olduğunu bildirdi.

TEDAVİ EDİLMEZSE KÖRLÜK VE ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Retinoblastomu kalıtsal olarak görülmekle birlikte ailede bir öyküsü olmayan kişilerde de görülebildiğini dile getiren Erten, “Kötü huylu tümör olduğu için erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tedavi edilmezse körlük ve ölüme kadar gidebilen sonuçları olabilir. Erken tanı için mutlaka çocukların ilk 6 ay içinde bebeklerin muayene edilmesini istiyoruz. Özellikle fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir. Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor. Bu da bizim için uyarı niteliğinde bir bulgudur” diye konuştu.

ERKEN TANIYLA TEDAVİ EDİLEBİLİR

Fotoğrafta gözüne flaş ışığı gelen çocuğun bir gözbebeğinin beyaz, diğerinin kırmızı olduğunu gören ailelerin kendilerine başvurabildiğini dile getiren Erten, “Bu da Retinoblastomla ilgili bizim için uyarıcı bir bulgudur. Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık. Kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık” dedi.



