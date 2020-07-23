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Dikkat! Herkes bu belirtileri ihmal ediyor ama hepsi depresyonun habercisi...

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Depresyon beyinde oluşan kimyasal dengesizlik sonucunda ortaya çıkan psikolojik bir rahatsızlıktır. Çağımızın en sık rastlanan ve en tehlikeli psikolojik rahatsızlıklarından biri olan depresyona neredeyse her 5 kişiden 1'inde rastlanıyor. Peki, depresyon belirtileri nelerdir? Depresyonda olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte depresyonun en sık rastlanan belirtileri...

Dikkat! Herkes bu belirtileri ihmal ediyor ama hepsi depresyonun habercisi...

Halk arasında depresyonu "kişilik özelliği" veya "ilgi çekme amaçlı yapılan şımarıklık" olarak değerlendirmek oldukça yaygındır fakat depresyon kişinin yardım almadan tek başına atlatabileceği bir durum değildir. Depresyon; travmalar, büyük üzüntüler, stres, maddi sıkıntılar gibi nedenlerden dolayı olabilir. Depresyon tanısı psikiyatr tarafından muayene edilerek konur ve kişinin uzman tarafından profesyonel destek alması şarttır. Kişinin yaşam kalitesini etkileyen depresyonun belirtileri bazı insanlarda oldukça belirgin yaşanabilir. İşte depresyonda olabileceğinizin işareti olan bazı belirtiler...

DEPRESYON BELİRTİLERİ

Kişide karamsarlık ve huzursuzluk görülür. Kişi kendini ortada hiçbir sebep yokken bile kederli bir ruh hali içinde hissedebilir. Geleceğe karşı umudunu yitirmiştir ve hayattan beklentileri azalmıştır.
Hayattan beklentileri azalan kişinin günlük işlerini dahi yapabilecek enerjisi ve isteği kalmayabilir. Kişi hiçbir şey yapmak istemez ve en küçük işler bile ona halledilmesi zor işler olarak gelebilir. Depresyonda olan bir kişi, genelde bütün gün evden ve hatta odasından bile çıkmak istemeyebilir.
Kişi hayattan zevk almamaya başlar. Sosyal hayatında tamamen vazgeçecek düzeye gelebilir. Sosyal çevresinden ve ailesinden giderek uzaklaşır. Kimseyle görüşmek istemez ve kalabalıklardan mümkün olduğunca kaçar.
Geçmişte yaşadığı kötü olaylar sürekli aklına gelebilir ve pişmanlık duygusuyla baş etmek zorunda kalabilir. Ne yaparsa yapsın geçmişi aklından çıkaramaz ve sık sık uzun süren ağlama krizlerine girebilir.
Kaygılı ve korkulu bir ruh hali içerisine girebilir. Sürekli kaygı hissetmek, her şeyden korkmaya başlamak ve evden dışarıya çıkmak istememek gibi belirtiler olabilir.
Gelecekle ilgili kötü düşünceler kişiyi ele geçirebilir ve hep kötü olaylarla ve kötü insanlarla karşılaşacağına inanır.
Konsantrasyon eksikliği, öğrenmede güçlük çekme, dikkat eksikliği, unutkanlık ve hatta bazı hastalarda konuşmada dahi yavaşlama yaşanması depresyon belirtileri arasındadır.
Depresyon belirtileri arasında uyku bozuklukları da yer alır. Kişi sürekli yatma eğilimi göstermesine rağmen uykuya dalmakta güçlük çeker. Normal yaşantısına kıyasla çok daha az uyur. Geceleri uyuyamaz fakat gündüzleri tamamen uykuda geçirebilir. Geceleri çok geç uyumasına rağmen sabahları erkenden uyanır ve uyku düzenini bir türlü oturtamaz.
Sürekli yorgunluk hali depresyonun en belirgin özelliklerinden biridir. Kişi kendini sürekli yorgun, halsiz ve hasta hissedebilir.
Çevresinde kendisini seven insanlar olmasına rağmen kendini değersiz, yalnız ve sevilmeyen biri olarak hissetmek depresyonun en yaygın belirtilerinden biridir.
Depresyonun en ileri düzeylerinde ortaya çıkan belirti ise; kişide hayatını tehlikeye atacak ve yaşamına son verecek intihar gibi düşüncelerin ortaya çıkmasıdır.

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