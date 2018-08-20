Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...

Kurban Bayramı’nda sofraların vazgeçilmezi olan eti hazırlarken ve tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kurbanlığın seçiminden, etin hazırlanmasına kadar bayram süresince dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı…

KURBANLIK HAYVANLARI VETERİNER KONTROLÜNDE OLANLARIN ARASINDAN SEÇİN



Oluşabilecek riskleri önlemek için kurbanlıkların kesinlikle veteriner kontrolünde seçilmesi önem taşıyor. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile temas eden kişilere, hidatik kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, bruselloz, salmonelloz, tenya ve toksoplazmozis gibi pek çok hastalığın bulaşma riski bulunuyor.

ETLE TEMAS EDERKEN MUTLAKA ELDİVEN KULLANIN



Kesim yapılacak yerin temiz ve hijyen kurallarına uyumlu olması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor: “Akan kanın birikmediği, drenajının sağlandığı, haşeresiz, kedi ve köpeklerin dolaşmadığı geniş bir alan olmalı. Kesimi yapılacak hayvanlara kesimden 6-12 saat öncesine kadar yem verilmemeli, sadece su içirilmeli. Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması önemli. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil eldivenle çalışması gerekir. Hastalık yapan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi için; kesme, yüzme ve eti parçalama işlemleri serin ve temiz yerde yapılmalı, mide ve barsak içeriği karkasa yani gövdeye bulaştırılmamalı. Sadece gözle görünür bulaş varsa gövde yıkanmalı, bunun dışında yıkanmamalı. Kesme ve yüzme işleminin hiçbir aşamasında derinin dış yüzü, et ile temas etmemeli.”