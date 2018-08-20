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Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kurbanlık seçimi ve kurban etinin muhafazası ve hazırlanması ile ilgili bilgi veren uzmanlar, et tüketicilerini uyarıyor. Kurban etine temas sırasında mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini söyleyen uzmanlar sokak hayvanlarına kurbanlıkların iç organlarının verilmemesi gerektiğine vurgu yapıyor. İşte kurban eti ile ilgili mutlaka uygulanması gereken noktalar...

Dikkat! Kurban etinden enfeksiyon kapmak istemiyorsanız...

Kurban Bayramı’nda sofraların vazgeçilmezi olan eti hazırlarken ve tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, kurbanlığın seçiminden, etin hazırlanmasına kadar bayram süresince dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı…

KURBANLIK HAYVANLARI VETERİNER KONTROLÜNDE OLANLARIN ARASINDAN SEÇİN

Oluşabilecek riskleri önlemek için kurbanlıkların kesinlikle veteriner kontrolünde seçilmesi önem taşıyor. Gerekli sağlık kontrolleri yapılmayan kurbanlıklar ile temas eden kişilere, hidatik kist, tüberküloz, kuduz, şarbon, bruselloz, salmonelloz, tenya ve toksoplazmozis gibi pek çok hastalığın bulaşma riski bulunuyor.

ETLE TEMAS EDERKEN MUTLAKA ELDİVEN KULLANIN

Kesim yapılacak yerin temiz ve hijyen kurallarına uyumlu olması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle sıralıyor: “Akan kanın birikmediği, drenajının sağlandığı, haşeresiz, kedi ve köpeklerin dolaşmadığı geniş bir alan olmalı. Kesimi yapılacak hayvanlara kesimden 6-12 saat öncesine kadar yem verilmemeli, sadece su içirilmeli. Et kesiminde kullanılan bıçak, satır gibi kesici aletlerin, kullanılan kapların ve kesim yapan kişilerin ellerinin temiz olması önemli. Ayrıca, ete temas edecek kişilerin çıplak elle değil eldivenle çalışması gerekir. Hastalık yapan mikroorganizmaların ete bulaşmasının önlenmesi için; kesme, yüzme ve eti parçalama işlemleri serin ve temiz yerde yapılmalı, mide ve barsak içeriği karkasa yani gövdeye bulaştırılmamalı. Sadece gözle görünür bulaş varsa gövde yıkanmalı, bunun dışında yıkanmamalı. Kesme ve yüzme işleminin hiçbir aşamasında derinin dış yüzü, et ile temas etmemeli.”

ETİ ÖNCE SERİN YERDE DİNLENDİRİN, SONRA BUZDOLABINA KOYUN

Kurban etleri kesildikten sonra da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Büyük parçalar halinde temiz kaplara konulan etlerin, güneş görmeyen serin ve temiz bir yerde 5-6 saat bekletilmesi gerekiyor. Daha sonra küçük parçalara ayrılarak buzdolabı poşetlerine konularak buzdolabına kaldırılması önem taşıyor. Ayrıca tüm işlemler sırasında ete dokunurken yine mutlaka eldiven kullanılması gerekiyor.

ETİ KESİNLİKLE ÇİĞ YA DA AZ PİŞMİŞ OLARAK TÜKETMEYİN

Etin kesildikten sonra 24-36 saat bekletilerek tüketilmesi öneriliyor. Ayrıca, çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemesi gerekiyor. Kurbanlık etin saklanması sırasında da bazı noktalara dikkat etmek önem taşıyor. Etin dayanma süresi, buzdolabında+4 derecede, kıymada 1-3 gün, parça etlerde 4-5 gün, derin dondurucuda 6 ay olarak belirtiliyor. Ayrıca, dondurulmuş etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmaması da önem taşıyor.

İÇ ORGANLARI KEDİ VE KÖPEKLERE VERMEYİN

Yenilmeyen iç organların imha edilmesi veya derin çukurlara gömülmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Meral Sönmezoğlu, “Gömülürken atılan organların kedi, köpek gibi hayvanların çıkaramayacağı derinliğe konulması, atılan organların üzerine sönmemiş kireç dökülmesine dikkat edilmeli. Böylece hem kedi ve köpek gibi hayvanların hastalanması, hem de hastalıkların yayılması önlenmiş olur. Karaciğer ve akciğer gibi iç organların da kesinlikle köpek ve kedilere verilmemesi gerekir” diyor.

BAYRAMDA ETLE TEMAS EDECEK KİŞİLEİRN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Kurbanlık hayvanlar veteriner kontrolünde olanlar arasında seçilmeli.

Kesim hijyenik koşullarda deneyimli kasaplar tarafından yapılmalı.

Kesim sırasında yaralanmaları önleyici tedbirler alınmalı.

Yaralanma olursa mutlaka sağlık kuruluşun başvurarak tedavi olunmalı.

Kurbanlık hayvan saklanması ve pişirilmesi sırasında çıplak elle ete dokunulmamalı, özellikle ellerde önceden oluşmuş çizik veya yara varsa kapatılmalı.

Ete temas edilmesi veya tüketilmesi sonrasında ishal, karın ağrısı, ateş, baş ağrısı, kabızlık, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtiler olursa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

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