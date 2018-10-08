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Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 20:02 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Suriye'den gelen toz bulutu nedeniyle Kilis ve Şanlıurfa illerini uyardı. Uzmanlar yarın da kent genelinde etkili olması beklenen toz bulutu nedeniyle yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Suriye'den gelen toz bulutu Kilis kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.AA muhabirinin Meteoroloji Kilis İl Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla kent merkezi ve bazı ilçelerde etkili oldu.

Yoğunluğu giderek artan toz bulutu görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Meteoroloji verilerine göre, toz bulutunun kentte yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa ve ilçelerinde de toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren Suriye üzerinden gelen toz bulutu güneyden esen rüzgarla şehir merkeziyle özelikle Akçakale, Siverek, Viranşehir, Harran ve Ceylanpınar ilçelerinde etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji yetkilileri, toz bulutunun kent genelinde yarın da etkili olacağını kaydetti.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Bu arada uzmanlar, yaşlı, çocuk ve solunum sorunu olanların toz bulutunun olduğu saatlerde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.

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