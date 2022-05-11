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Dikkat! Rahim kanserine yakalanma riskini arttırıyor

11.05.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın hastalıkları arasında bulunan rahim kanseri ciddi sonuçlara neden oluyor. Rahim kanserinden korunmak için düzenli bir yaşam ve muayene olmak gerekiyor. Yapılan araştırmalara göre fazla kilo rahim kanserine yakalanma riskini oldukça arttırıyor. Rahim kanserine yakalanma riskinizi azaltmak için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor.

Dikkat! Rahim kanserine yakalanma riskini arttırıyor

Ciddi sonuçlara neden olan rahim kanseri vakaları gün geçtikçe artıyor. Düzensiz yaşam, ağır ve yağlı yemekler, egzersizden uzak durmak birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bu sağlık sorunları arasında bulunan rahim kanserinde de fazla kilo risk oluşturuyor. İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı (CRUK) tarafından finanse edilen ve 7 ülkede 120 bin kadının katıldığı araştırma, aşırı kilonun rahim kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre 1,65 m boyunda bir kadın, sağlıklı bir kilonun 12 kilogram üzerindeyse, rahim kanseri riski neredeyse iki katına çıkıyor.

SAĞLIKLI KİLO 13 FARKLI KANSER TÜRÜNÜ AZALTIYOR

CRUK, sağlıklı kilonun 13 farklı kanser riskini azaltabileceğine dikkat çekti. Kanserle ilgili diğer risk faktörleri arasında genler ve hormonlar yer alıyor.

YAĞ HÜCRELERİ KANSERE YOL AÇIYOR

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Bir teoriye göre, yağ hücrelerinin diğer hücrelere daha sık bölünme sinyalleri göndererek kansere yol açıyor olabilir. Bazı meme kanserlerinin büyümesi ile yağ hücrelerinin de ürettiği kadınlık hormonu östrojen arasında bağlantı kuruluyor. Bristol Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından yönetilen ve BMC Medicine'de yayınlanan araştırma, yağ ve rahim kanseri arasındaki bağlantıyla ilgili en büyük araştırmalardan biri. Araştırmada, ömür boyu kilo alımının etkisine bakıldı ve obezite ve rahim kanseri ile bağlantılı iki hormonu, açlık insülini ve testosteronu ortaya çıkardı.

BEL ÇEVRESİ GENİŞLİĞİNE DİKKAT

Araştırmacılar, gelecekte kanser geliştirme riski taşıyan insanlarda bu hormonların seviyelerini düzenleyici ilaçlar üzerinde çalışılmasını umuyor.

• İngiliz uzmanlardan tavsiye: 'Bel çevresi genişliği boyun yarısından az olmalı'
• Obezite: Vücut kitle indeksi yüksek olanların hastalık ve ölüm riski artırıyor

EN YAYGIN BELİRTİ VAJİNAL KANAMA

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Ekibin başındaki Dr. Emma Hazelwood bu çalışma için, "Obezitenin kansere nasıl neden olduğunu ve bununla mücadele etmek için neler yapılabileceğini tam olarak ortaya çıkarmak için genetik analizlerin nasıl kullanılabileceğine dair ilginç bir ilk adım" ifadesini kullandı. CRUK yetkilisi Dr. Julie Shar'a göre, "Bu gibi araştırmalar, aşırı kilolu veya obez olmanın İngiltere'deki ikinci en büyük kanser nedeni olduğu gerçeğini destekliyor ve bunun nedenini belirlememize yardımcı olabilir:
"Bu, gelecekte kanserin nasıl önleneceğini ve tedavi edileceğini ortaya çıkarmada çok önemli bir rol oynayacak". İngiltere'de 36 kadından birinde rahim kanseri ortaya çıkıyor ve teşhis konan dört kişiden birinde bu kanser menopoz öncesi dönemde gelişiyor. Rahim kanserinin en yaygın belirtisi ise anormal vajinal kanama.

VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİZİ HESAPLAMAK İÇİN

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İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, sağlıklı kilo için Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 18,5 - 24,9 arasında olmalı. Vücut Kitle İndeksi şu formüle göre hesaplanıyor: Kilo / metre olarak boyun karesi (kg/m2) Örneğin kilonuz 65 kg, boyunuz 1,68 m ise BKİ=65/1,68x1,68, yani 65/2,8224 = 23,0 vücut kitle endeksi ile sağlıklı kategoride yer alıyorsunuz demektir.
VKİ kategorileri:

• 18,5'ten az: Zayıf
• 18,5-24,9: Sağlıklı
• 25-29,9: Şişman
• 30-39,9: Obez
• 40'tan fazla: Aşırı obez

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kanser
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