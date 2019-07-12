Dikkat! Rahim sarkmasının nedeni kabızlık problemi olabilir

Rahim, hareket kapasitesi çok düşük olan, bulunduğu bölgede sabit kalması için çevresinde bağlar bulunan bir organdır. Doğum, ilerleyen yaş ya da travmaya bağlı hasarlar rahmi sabit tutan bağların zayıflamasına neden olur. Bunun sonucunda ise rahim vajinadan aşağıya doğru kayabilir.

RAHİM SARKMASININ BELİRTİSİ DE OLABİLİR

Rahim sarkması, kişinin yaşam kalitesini düşürecek bulgulara sahip olduğu için mutlaka iyi gözlenmeli ve kısa sürede müdahale edilmeli. Kabızlık da bu rahatsızlıkta oldukça önemli bir sorun. Hem belirti hem de neden olarak karşımıza çıkan kabızlık problemi uzun vadede devam ettiği zaman mutlaka bir hekime danışılması tavsiye edilir.

Uzun süren ciddi kabızlık problemi rahim sarkmasının oluşmasına neden olabileceği gibi rahim sarkmasının bir belirtisi de olabilir. Kabızlık dışında rahim sarkmasının en önemli belirtisi kasık bölgesinde meydana gelen basınç hissi ve vajinanın içerisine doğru baskı oluşmasıdır. İlerleyen dönemde burada vajen içerisine doğru bombeleşme hatta vajenden dışarıya çıkma ve ele gelen bir yapı olarak hissedilebilir.