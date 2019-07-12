Dikkat! Rahim sarkmasının nedeni kabızlık problemi olabilir

Rahim, hareket kapasitesi çok düşük olan, bulunduğu bölgede sabit kalması için çevresinde bağlar bulunan bir organdır. Doğum, ilerleyen yaş ya da travmaya bağlı hasarlar rahmi sabit tutan bağların zayıflamasına neden olur. Bunun sonucunda ise rahim vajinadan aşağıya doğru kayabilir.
RAHİM SARKMASININ BELİRTİSİ DE OLABİLİR
Rahim sarkması, kişinin yaşam kalitesini düşürecek bulgulara sahip olduğu için mutlaka iyi gözlenmeli ve kısa sürede müdahale edilmeli. Kabızlık da bu rahatsızlıkta oldukça önemli bir sorun. Hem belirti hem de neden olarak karşımıza çıkan kabızlık problemi uzun vadede devam ettiği zaman mutlaka bir hekime danışılması tavsiye edilir.
Uzun süren ciddi kabızlık problemi rahim sarkmasının oluşmasına neden olabileceği gibi rahim sarkmasının bir belirtisi de olabilir. Kabızlık dışında rahim sarkmasının en önemli belirtisi kasık bölgesinde meydana gelen basınç hissi ve vajinanın içerisine doğru baskı oluşmasıdır. İlerleyen dönemde burada vajen içerisine doğru bombeleşme hatta vajenden dışarıya çıkma ve ele gelen bir yapı olarak hissedilebilir.
Aşırı sarkma (rahmin tamamen vajinadan dışarı çıkması ve vagen içine artık girmemesi) oldukça ileri bir belirti olup mutlaka fark edildiği anda müdahale edilmeli. İdrar yolu enfeksiyonları, idrar kaçırma, gaz kaçırma, dışkı kaçırma ve cinsel isteksizlik gibi belirtiler rahim sarkmasına işaret ediyor olabilir!
RAHİM SARKMASININ SEBEPLERİ NELERDİR?
Çok sayıda doğum yapmak, büyük bir bebek doğurmak, şiddetli kronik öksürük, uzun süreli ciddi kabızlık, ağır kaldırarak çalışmak, obezite ve genetik nedenler rahim sarkmasının en bilinen nedenleridir.
Bu nedenlerden bir ya da birkaçı rahim sarkmasının ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tedavisi olan ve hatta başlangıç seviyesinde doğrudan cerrahi bir müdahaleye ihtiyaç duyulmayan bu rahatsızlık için doktor kontrolünde olmak oldukça önemli.
EN KESİN TEDAVİ CERRAHİ YÖNTEM
Rahim sarkması başlangıç seviyesinde ise cerrahi müdahaleye gerek kalmadan bazı egzersizler ile sorunun ilerlemesi engellenebilir ve hatta sarkmanın ortadan kalkması sağlanabilir.
En kesin tedavi ise cerrahidir. Rahimin laparoskopik veya robotik cerrahi ile askı ameliyatları çok başarılı sonuçlar elde edilir ve operasyon sonrası hayat kalitesini arttırır.
ROBOTİK CERRAHİ İLE RAHİM SARKMASININ TEDAVİSİ ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLAR
Robotik cerrahi ile çok derin dokulara 3 boyutlu görüntü altında ve 540 derece hareket edebilen enstrümanlar ile ameliyatı gerçekleştirmek önemli bir avantaj sağlar. Bazen de rahimin alınması gerekebilir ve rahim alındıktan sonra vajen tepesi askı ameliyatları ile asılır.
Yine idrar torbasında veya barsaklarda vajina içerisine doğru olan sarkmalarda da cerrahi olarak bu bölgeler güçlendirilerek söz konusu şikayetler giderilir.
SUÇLU RAHİM Mİ?
Cevap çok basit; hayır! Hastalarımızdan bize sorulan en sık sorulardan biri mutlaka rahmin alınması gerekli midir? Gene cevabımız aynı. Önemli olan yırtılmış bağların onarılmasıdır. İlave rahimle ilgili rahatsızlık varsa bu durumda rahim alınabilir. Yoksa rahmin alınmasına gerek yoktur.
Sağlıklı ve mutlu günler dilerim.
Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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