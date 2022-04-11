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Dikkat! Şeker hastalığı böbrek yetmezliğine neden olabilir

11.04.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker hastalığı en yaygın hastalıklar arasında bulunuyor. Birçok nedene bağlı olarak gelişen şeker hastalığı herkesi tehdit altına alıyor. Şeker hastalığına sahip kişiler hayat düzenlerini bu hastalığa uygun hale getirmezlerse başka hastalıklara zemin oluşmasına engel olamıyorlar. Şeker hastalığı böbrek yetmezliğine ve daha birçok hastalığa neden olabiliyor.

Dikkat! Şeker hastalığı böbrek yetmezliğine neden olabilir

Şeker hastalığı dünyada ve ülkemizde sıklıkla görülüyor. Türkiye’de yaklaşık 8 milyon insanı etkilediği düşünülen ve oldukça zor bir hastalık olan bu hastalık kalp ve damar hastalıkları, inme, göz bozuklukları, sinir sisteminde bozukluklar ve böbrek hastalıkları gibi çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Şeker hastalığından korunmak ve şeker hastalığının ilerleyip başka hastalıklara yol açmasını önlemek için sağlıklı beslenmek ve vücuttaki belirtiler hakkında bilinçli olarak doktora görünüp erken teşhis ettirmek önem taşıyor.

ŞEKER HASTALARI BÖBREK FONKSİYONLARINI DÜZENLİ OLARAK TAKİP ETMELİ

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Şeker hastalığının pek çok organda bozukluğa yol açtığını belirten Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, “Diyabetik nefropati dediğimiz, şeker hastalığına bağlı gelişen böbrek fonksiyonlardaki bozuklukta bunlardan önemli olanlardan birisidir. Ülkemizde, Türk Nefroloji Derneği’nin kayıt raporlarına göre hemodiyaliz tedavisi gören hastaların yüzde 36’sını şeker hastaları oluşturmaktadır. Bu hastalar kronik böbrek yetmezliği (KBY) açısından risk grubunda olan hastalardır. Bu nedenle şeker hastalığı olanların böbrek fonksiyonları açısından düzenli takibi gerekmektedir” dedi.

GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMAZSA BÖBREK FONKSİYONLARINDA BOZULMA VR BÖBREK YETMEZLİĞİ GÖRÜLEBİLİR

Diyabetik nefropatinin erken aşamasında, hastalarda herhangi bir semptom gelişmeksizin idrarda mikroalbumin proteinin atılımının geliştiğini söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, “Diyabetik nefropatinin bu evresinde yakalanarak tedavi edilmesi bu süreci geri döndürebilir. Bu nedenle şeker hastalığı olan hastaların hekimlerinin önerdiği aralıkla idrarda mikroalbumin atılımının olup olmadığına baktırması gerekmektedir. Diyabetik nefropatinin bu erken aşamasından sonra düşük düzeyde preotein atılımını temsil eden mikroalbumin dönemi, gerekli tedavi ve önlemler alınmazsa, aşikar proteinüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve böbrek yetmezliğine ilerleyecektir” şeklinde konuştu.

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HASTALAR YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNE UYMALI

Doç. Dr. Özgür Merhametsiz son olarak, “Diyabetik nefropatinin her aşamasında böbrek yetmezliğinin ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik tedaviler olduğu gibi hastalarımızın da bazı yaşam tarzı değişikliklerini uyması beklenmektedir. Şeker hastalığı olanların, bu olumsuz sonuçları mümkünse önlemek veya geciktirmek için diyabetik nefropati açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu amaçla hastalar dahiliye, nefroloji ve endokrinoloji hekimlerine başvurarak kendilerinde diyabetik nefropati gelişip gelişmediğini öğrenebilirler.”dedi.

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