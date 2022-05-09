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Dikkat! Tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara neden oluyor

09.05.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeme bozuklukları zaman zaman herkes tarafından yaşanabiliyor. Toplumda sıklıkla görülen yeme bozuklukları kendiliğinden geçer diye düşünülüp önemsenmese de tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara dahi yol açabiliyor. Yeme bozukluklarının tehlikeli sonuçlarını önlemek için bu konuda bilinçli olunması gerekiyor.

Dikkat! Tedavi edilmezse ölümcül sonuçlara neden oluyor

Yeme bozuklukları psikolojik ve çevresel etkenlere bağlı olarak sıklıkla yaşanıyor. Yeme bozuklukları her yaştan ve her kesimden insanda görülebiliyor. Yeme bozukluklarının dönemsel olduğunu düşünülerek tedavisinin aksatılması büyük sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ciddi bir sağlık sorunu olan yeme bozukluğu, yaşamın fiziksel, psikolojik ve sosyal yönlerini etkileyebiliyor. Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Raziye Dut yeme bozuklukları hakkında bilgi verdi.

GENELLİKLE ERGENLİKTE ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanı Doç. Dr. Raziye Dut, yeme bozukluklarının genellikle ergenlik veya genç yetişkinlik döneminde geliştiğini belirterek, "Anoreksiya ve bulimia kadınlarda daha sık görülür ancak her yaşta ortaya çıkabilir veya herhangi bir cinsiyeti etkileyebilir" dedi.

YEME BOZUKLUKLARININ BELİRTİLERİ TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİYOR

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Doç. Dr. Dut, yeme bozukluklarının en yaygın türleri arasında bulimia nervoza, anoreksiya nervoza, tıkınırcasına yeme bozukluğu, kaçıngan kısıtlayıcı gıda alımı bozukluğu, pika (besin olarak kabul edilmeyen gıdaların yenmesi, kağıt, peçete..vb) ve çiğneme bozukluğu dahil olmak üzere diğer belirtilen yeme ve beslenme bozuklukları yer aldığını belirterek, "Yeme bozukluklarının belirtileri yeme bozukluğunun türüne göre değişiklik gösterebilir. Her kişi semptomları farklı deneyimleyebilir, ancak yeme bozukluklarının duygusal, fiziksel belirtileri hakkında dikkatli olunmalıdır. Yeme bozukluğu düşündüren davranış belirtileri, vücut ağırlığı, kalori, yiyecek, karbonhidratlar, yağ gramları, diyet ile meşgul olma, bazı yiyecekleri yemeyi reddetme, öğün atlamak veya düzenli öğünlerde küçük porsiyonlar yemek, geçici diyetler veya yiyeceklerle ilgili herhangi bir yeni meşguliyet veya uygulama, arkadaşlardan ve aktivitelerden çekilme, vücut şekli ve boyutu ile aşırı endişe, aşırı ruh hali değişimleri, sık diyettir" dedi.

GÖSTERİLEN BELİRTİLERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

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Dut, yeme bozukluğunun fiziksel belirtilerini de, fark edilebilir kilo dalgalanmaları, adet düzensizlikleri, konsantrasyon bozukluğu, halsizlik/bayılma, sindirim sistemi problemleri, uyku bozuklukları, aşırı fiziksel aktivite, cilt kuruluğu olarak sıraladı. Dut, şunları kaydetti: "Genetik, sağlıksız diyet teknikleri veya özellikle kızlarda hormonal değişiklikler dâhil olmak üzere ergenlerde yeme bozukluklarının nedenlerine çeşitli faktörler katkıda bulunabilir. Psikolojik etkiler de yeme bozukluğunun gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Reklam ve medya, bir kişinin vücudunun “nasıl” görünmesi gerektiği konusunda karışık mesajlar iletir. Yeme bozuklukları ayrıca diğer akıl hastalıklarının yanı sıra depresyon ve anksiyete ile de bağlantılıdır. Aslında, yeme bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 50’si aynı zamanda duygu-durum bozukluklarından da muzdariptir. Ergenlik çağındaki çocuğunuzda yeme bozukluklarının belirtilerini veya nedenlerini fark ederseniz, ergenler için kapsamlı yeme bozukluğu tedavisi sunan bir kliniğe başvurun".


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