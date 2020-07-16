Dikkat! Tükettiğiniz diğer sıvılar, su yerine geçmiyor! Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor...

Vücuttaki su; organların, özellikle böbreklerin sağlıklı çalışması için önemli rol oynuyor. Bu nedenle gün içerisinde kaybedilen suyun yerine konması, su dengesinin sağlanması gerekiyor. Sabah kahvaltıda içtiğimiz çayla öğlene kadar su ihtiyacımızın karşılandığını düşünüyorsak yanılıyor olabilir miyiz?
Çay ve kahvenin yorgunluğu aldığı, harareti giderdiği, tok tuttuğu gibi birçok söylem mevcut. Ancak bu iki içeceğin ortak noktaları kafein içermeleri. Kafein zindelik sağlamakla birlikte idrar sökücü etki de yapar. Suyun vücuttan atılım yollarından birinin idrar olduğunu düşünürsek ne kadar çok idrar, o kadar çok su kaybı anlamına geliyor. Yani bardak bardak içilen çay ve kahve suyun yerini tutmadığı gibi vücuttaki suyu da peşinden alıp götürüyor.
Günlük çay ve kahve alım miktarını sınırlı tutmak ve bunların suyun yerini tutmadığının farkında olup su tüketmek gerekiyor. Çay ve kahvenin şekersiz olarak tüketildiğini varsayarak bunları söyledik, işin içine bir de şeker girdiği zaman işler daha çok karışıyor. Çünkü nasıl tuzlu besinler yediğimizde vücut bu tuzu vücuttan atmak için daha fazla su içme ihtiyacı hisseder ve daha sık idrara çıkarsa şekerli yiyecek ve içecekler de siz farkında olmasanız da sizi susatır ve daha çok idrar atılımına neden olur. Susadığınızda daha fazla çay veya kahve içiyorsanız bu durumu gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.
Her ne kadar ilk içildiğinde ferahlık hissi verip susuzluğunuzun geçtiğini hissettirse de yukarıda bahsettiğimiz gibi içeriğinde yer alan bolca şekerden dolayı aslında daha fazla suyu sizden alıp götürür. Bu nedenle doğal olmayan, şeker ve yapay tatlandırıcılar içeren içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın.
Maden suyu doğal kaynak suyudur. Yani içerisine herhangi bir ekleme yapılmaz. İçerdiği gaz ve mineralleri doğal olarak içerir. Sıcaklarla beraber idrar ve terle birlikte su ve mineral kaybı yaşadığımızdan bahsetmiştik. İşte bunları yerine koymak için en uygun içeceklerden biri maden suyudur. İçeriğinde bulunan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi pek çok mineral vücudumuzda bulunması gereken ve eksikliği durumunda vücutta fonksiyonel bozukluklar görülmesine neden olan maddelerdir. Eğer kronik böbrek hastalığına sahipseniz, yüksek mineralli içecekleri tüketirken dikkatli olun.
Meyve ve sebzeler doğal olarak su içeren besinlerdir. Dolayısıyla günlük sıvı alımınıza katkı sağlarlar. Ancak meyve ve sebze yediğiniz için su içmekten vazgeçmeyin.
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