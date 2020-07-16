KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. SAĞLIK
  4. Dikkat! Tükettiğiniz diğer sıvılar, su yerine geçmiyor! Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor...

Dikkat! Tükettiğiniz diğer sıvılar, su yerine geçmiyor! Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Vücudumuzun yaklaşık olarak %70'i su olduğundan dolayı suyun yaşamsal önemi oldukça fazla. Yaz aylarında sıcaklarla birlikte terle kaybedilen su miktarı arttığından vücudun suya ihtiyacı da artıyor. Peki, sıcaklarla birlikte tüketimini artırdığımız çay, kahve, soda, gazoz gibi içecekler su yerine geçip vücudumuzda oluşan sıvı açığını kapatabiliyor mu? Gelin, cevaba birlikte bakalım.

Dikkat! Tükettiğiniz diğer sıvılar, su yerine geçmiyor! Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor...

Vücuttaki su; organların, özellikle böbreklerin sağlıklı çalışması için önemli rol oynuyor. Bu nedenle gün içerisinde kaybedilen suyun yerine konması, su dengesinin sağlanması gerekiyor. Sabah kahvaltıda içtiğimiz çayla öğlene kadar su ihtiyacımızın karşılandığını düşünüyorsak yanılıyor olabilir miyiz?

ÇAY VE KAHVE

Çay ve kahvenin yorgunluğu aldığı, harareti giderdiği, tok tuttuğu gibi birçok söylem mevcut. Ancak bu iki içeceğin ortak noktaları kafein içermeleri. Kafein zindelik sağlamakla birlikte idrar sökücü etki de yapar. Suyun vücuttan atılım yollarından birinin idrar olduğunu düşünürsek ne kadar çok idrar, o kadar çok su kaybı anlamına geliyor. Yani bardak bardak içilen çay ve kahve suyun yerini tutmadığı gibi vücuttaki suyu da peşinden alıp götürüyor.

Günlük çay ve kahve alım miktarını sınırlı tutmak ve bunların suyun yerini tutmadığının farkında olup su tüketmek gerekiyor. Çay ve kahvenin şekersiz olarak tüketildiğini varsayarak bunları söyledik, işin içine bir de şeker girdiği zaman işler daha çok karışıyor. Çünkü nasıl tuzlu besinler yediğimizde vücut bu tuzu vücuttan atmak için daha fazla su içme ihtiyacı hisseder ve daha sık idrara çıkarsa şekerli yiyecek ve içecekler de siz farkında olmasanız da sizi susatır ve daha çok idrar atılımına neden olur. Susadığınızda daha fazla çay veya kahve içiyorsanız bu durumu gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.

GAZLI İÇECEKLER

Her ne kadar ilk içildiğinde ferahlık hissi verip susuzluğunuzun geçtiğini hissettirse de yukarıda bahsettiğimiz gibi içeriğinde yer alan bolca şekerden dolayı aslında daha fazla suyu sizden alıp götürür. Bu nedenle doğal olmayan, şeker ve yapay tatlandırıcılar içeren içeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışın.

MADEN SUYU

Maden suyu doğal kaynak suyudur. Yani içerisine herhangi bir ekleme yapılmaz. İçerdiği gaz ve mineralleri doğal olarak içerir. Sıcaklarla beraber idrar ve terle birlikte su ve mineral kaybı yaşadığımızdan bahsetmiştik. İşte bunları yerine koymak için en uygun içeceklerden biri maden suyudur. İçeriğinde bulunan sodyum, kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi pek çok mineral vücudumuzda bulunması gereken ve eksikliği durumunda vücutta fonksiyonel bozukluklar görülmesine neden olan maddelerdir. Eğer kronik böbrek hastalığına sahipseniz, yüksek mineralli içecekleri tüketirken dikkatli olun.

MEYVE VE SEBZELER

Meyve ve sebzeler doğal olarak su içeren besinlerdir. Dolayısıyla günlük sıvı alımınıza katkı sağlarlar. Ancak meyve ve sebze yediğiniz için su içmekten vazgeçmeyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi... Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...
Patates diyeti nedir, nasıl yapılır?Patates diyeti nedir, nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

Survivor final sonucu şaibeli mi? Acun kızdı

İşte Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kazandığı para ödülü!

İşte Survivor şampiyonu Cemal Can'ın kazandığı para ödülü!

Öğretmen dizisi için flaş karar! 'Bizden duyun istedik'

Öğretmen dizisi için flaş karar! 'Bizden duyun istedik'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

Zorla bildiri okutmuşlardı! 'Sağlığım gitti!'

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

Diş taşlarına doğal yöntemlerle elvada! Paranız cebinizde kalacak...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Bu kırmızı noktacıklar sizin de bedeninizde var mı?

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Dost mu düşman mı? Fazlası kanser yapıyor, eksikliği ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...

Sütyen kansere yol açıyor mu? Sütyenin zararlarıyla ilgili açıklama geldi...

Çoğu kişi yanlış yapıyor! Evde aloe vera yetiştirirken bunları asla gözden kaçırmayın...

Çoğu kişi yanlış yapıyor! Evde aloe vera yetiştirirken bunları asla gözden kaçırmayın...

Her Geçen Gün Yükselen Değer: C Vitamini

Her Geçen Gün Yükselen Değer: C Vitamini

İdrar Kaçırma Kaderiniz Olmasın

İdrar Kaçırma Kaderiniz Olmasın

Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

Meğer diş ağrısını hafifletmek çok kolaymış! Vanilya özü, kekik, sarımsak...

Meğer nasırdan kurtulmak çok basitmiş! Kabartma tozu, soğan ve papatya...

Meğer nasırdan kurtulmak çok basitmiş! Kabartma tozu, soğan ve papatya...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.