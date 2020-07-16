Dikkat! Tükettiğiniz diğer sıvılar, su yerine geçmiyor! Aksine işler daha da karmaşıklaşıyor...

Vücuttaki su; organların, özellikle böbreklerin sağlıklı çalışması için önemli rol oynuyor. Bu nedenle gün içerisinde kaybedilen suyun yerine konması, su dengesinin sağlanması gerekiyor. Sabah kahvaltıda içtiğimiz çayla öğlene kadar su ihtiyacımızın karşılandığını düşünüyorsak yanılıyor olabilir miyiz?

ÇAY VE KAHVE

Çay ve kahvenin yorgunluğu aldığı, harareti giderdiği, tok tuttuğu gibi birçok söylem mevcut. Ancak bu iki içeceğin ortak noktaları kafein içermeleri. Kafein zindelik sağlamakla birlikte idrar sökücü etki de yapar. Suyun vücuttan atılım yollarından birinin idrar olduğunu düşünürsek ne kadar çok idrar, o kadar çok su kaybı anlamına geliyor. Yani bardak bardak içilen çay ve kahve suyun yerini tutmadığı gibi vücuttaki suyu da peşinden alıp götürüyor.

Günlük çay ve kahve alım miktarını sınırlı tutmak ve bunların suyun yerini tutmadığının farkında olup su tüketmek gerekiyor. Çay ve kahvenin şekersiz olarak tüketildiğini varsayarak bunları söyledik, işin içine bir de şeker girdiği zaman işler daha çok karışıyor. Çünkü nasıl tuzlu besinler yediğimizde vücut bu tuzu vücuttan atmak için daha fazla su içme ihtiyacı hisseder ve daha sık idrara çıkarsa şekerli yiyecek ve içecekler de siz farkında olmasanız da sizi susatır ve daha çok idrar atılımına neden olur. Susadığınızda daha fazla çay veya kahve içiyorsanız bu durumu gözden geçirmenizi tavsiye ediyoruz.