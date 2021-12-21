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Dilan Çiçek Deniz'in monokrom kahve tonlarındaki kombinini beğenenlere farklı kombin önerileri

20.12.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyonce'den Meghan Markle'a stil ikonlarının vazgeçemediği monokrom tarzın heyecanı yerli ünlülerimizi de sarmaya başladı. Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde monokrom stiliyle göz kamaştıran Dilan Çiçek Deniz, tek rengin sade ama güçlü duruşunu hepimize bir kez daha kanıtladı. Bu stil için kahverengiyi tercih eden ünlü oyuncu, tüm moda dünyasından tam not almayı başardı. Siz de tek rengin gücüne inananlardansanız Dilan Çiçek Deniz'in monokrom kahve tonlarındaki kombinine benzer önerilere göz atmaya n

Dilan Çiçek Deniz'in monokrom kahve tonlarındaki kombinini beğenenlere farklı kombin önerileri

Karmakarışık renkler, göz yoran desenler ve birbirine uydurulmaya çalışan modeller... Trend ve şık görünmek için aslında bu kadar zahmete girmeye gerek yok çünkü bu sezonun trendi baştan aşağıya tek renk giyinmek. En ünlü markaların moda şovlarının bize fısıldadığı monokrom stil, ünlülerimizin de kırmızı halı görünümlerinde yerini almaya başladı. En son baştan aşağı kahverengi kombiniyle kamera karşısına geçen Dilan Çiçek Deniz, bu sezonun monokrom kurallarını belirleyecek gibi görünüyor. Şanslıyız ki Raisa Vanessa elbisesi ve ipli ayakkabılarıyla modern ve cool bir tarz yaratmayı başaran ünlü oyuncunun monokrom ilhamına tek tıkla ulaşmak mümkün.

1. İddialı bir tuluma ne dersiniz?

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Kırmızı kadar gösterişli veya siyah kadar ünlü olmayabilir. Ancak her zor durumda yardımımıza koşan, her dolabın kurtarıcısı kahverengi modeller. Özellikle sonbahar-kış sezonunda değerini daha da anladığımız bu ölümsüz renk, güven dolu tonlarıyla hem sokak stilinde hem özel gecelerde yanımızda. Genelde günlük kombinlerde kullanmaya alışkın olduğumuz kahverengiyi Dilan Çiçek Deniz gibi cesur modellerde kullanmak ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise Isabella Roma'nın kahverengi tulumuna mutlaka göz atmalısınız.

Dekolteli derin yakası ve ışıltılı kumaşıyla masalsı bir stil yaratan bu modeli incelemek için tıklayın.

2. Kusursuz bütünlük: Ciqulata

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Kahverengi parlak elbisesi kadar Dilan Çiçek Deniz'in bronz teni de bu şık görünümünde büyük bir role sahip. Her ten rengi ile kusursuz bir bütünlük yaratan kahverengi tonları, özellikle monokrom görünümlerin en sevilen renklerinden biri. Halter model ve dik yakasıyla iddialı bir duruş sergileyen bu elbise, özel gecelerde monokrom ruhunu yakalamak isteyenlerin beğenisini kazanacak. Parlak kumaşı ve doğal tonu ile cilt renginizle büyüleyici bir uyum yakalayacak bu modeli, güzel oyuncu gibi sade bir makyajla tamamlayabilirsiniz.

Derin yırtmacı ile tansiyonu iyice yükselten bu elbiseyi incelemek için tıklayın.

. Monokrom stile hareket katmak isteyenlere

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Baştan aşağı aynı renk görünümü sıkıcı buluyorsanız küçük detaylarla kombininizi hareketlendirmeye ne dersiniz? Çapraz uzun bantlarıyla adeta bir bale gösterisinden fırlamış gibi görünen topuklu ayakkabılar, tüm asaleti ile sizinle. Siz de Dilan Çiçek Deniz gibi küçük moda oyunlarıyla monokrom kombininize hareket getirmek istiyorsanız tercihinizi bantlı topuklu ayakkabılardan yana kullanabilirsiniz. Hem özel gün kombinlerinize hem sokak stilinize çok yakışacak bu modeli aynı tonlardaki bir çanta ile tamamlayabilirsiniz.

MJORA Butik'in bu şıklık abidesi topuklu ayakkabısına göz atmak ve ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

4. Feminenliğin doruk noktası

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Kabul edelim ki feminenlik veya çekicilik denince kahverengi aklımıza gelen ilk renklerden biri değil. Ancak Dilan Çiçek Deniz, bir moda devrimi yaparak kahverengiye ilişkin tüm algımızı değiştirmeyi başardı. Kırmızı halı töreninde kahverengiyi oldukça iddialı bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, bu özel rengin hakkını veriyor. Siz de Dilan Çiçek Deniz'in başlattığı bu kahverengi ilhamını kombininize taşımak istiyorsanız Bershka'nın tasarım harikası bu elbisesine kesinlikle göz atmalısınız. Derin göğüs dekoltesi ve açıkta kalan omuzlarıyla modayı baştan tanımlayan bu model, kış davetlerinin yeni yıldızı olmaya aday.

Kaliteli kumaşıyla da dikkat çeken modeli buradan inceleyebilirsiniz.

5. Geçmişe saygı: Mio Gusto Topuklu Ayakkabı

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Bazen sosyal medyada fırtınalar estiren parçaların birkaç ay sonra demode olduğuna şahit olabiliyoruz fakat aslında moda, geçmişine oldukça saygılı bir dünya. Kendine has karakteri olan parçalar yüzyıllar geçse de değerini arttırarak bizimle kalmayı başarıyor. İşte, Mio Gusto'nun sivri burunlu ve çapraz bantlı ayakkabısı da tam böyle bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tatlı rengi ve toka detayıyla sanki annemizin gençlik yıllarından kalan bir hatıra gibi dolabımıza yerleşiyor.

Özellikle Dilan Çiçek Deniz'in kombinine vintage bir ruh katmak isteyenlerin çok seveceği bu ayakkabıyı incelemek için tıklayın.

6. Monokrom stile kraliyet dokunuşu

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Hem Meghan Markle hem Kate Middleton soylu ve asil bir görünüm elde etmek için monokrom stile sık sık başvuran isimler arasında. Özellikle kraliyet törenlerinde düz bir elbise ve aynı renk bir palto ile göz alıcı bir şıklık yaratan düşeslerin monokrom tarzlar için tavsiyelerine mutlaka kulak verin. Dilan Çiçek Deniz'in kahverengi ilhamlı monokrom kombinini iş hayatına uygulamak isteyenlerin çok seveceği kraliyet tarzı monokrom için bu elbise kusursuz bir başlangıç olabilir. Bele oturan modeli ve şık kesimiyle her bedene çok yakışacak bu açık kahve elbiseyi dilerseniz siz de aynı renk bir kabanla kullanabilirsiniz.

Bir prenses gibi hissedeceğiniz modeli incelemek için tıklayın.

7. Konfor ve şıklığın buluştuğu nokta

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"Yok ya, topuklu ayakkabılar bana göre değil." diyorsanız size çok iyi bir haberimiz var. Güzel oyuncunun kahverengi ilhamını konforlu ve şık sandaletlerle de sürdürebilirsiniz! Sokak stilinize yepyeni bir soluk getirecek kahverengi sandaletler, şimdiden yaz alışverişine başlayanların listesinde baş sıraya oturuyor. Ayakkabı denince akla gelen ilk markalardan olan Birkenstock, kahverengi çapraz bantlı sandaletleriyle Dilan Çiçek Deniz'in kırmızı halı kombinine sportif bir ruh kazandırmak isteyenlerin yardımına koşuyor. Toka detaylarıyla bohem görünümünü tamamlayan bu modeli dilerseniz başka kombinlerinizde de kullanabilirsiniz.

Rahat tabanıyla ayak dostu olan sandaleti buradan inceleyebilirsiniz.

8. Doğal tonlar, yumuşak dokular

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Doğanın kendisinden, topraktan ilham alan kahverengiyi Dilan Çiçek Deniz gibi daha deneysel kullanmak isterseniz saten dokular tam size göre. Genellikle pijama ve geceliklerde kullanmaya alışkın olduğumuz saten, yumuşak ve parlak yapısıyla özel davetlerde de yanınızdan ayrılmıyor. Sislovebutik, koyu kahverengiyi saten formlarla kusursuzca buluşturan orijinalliğini ortaya koymayı başarıyor. Satenin kendine has yapısı sayesinde bir ışık oyunu yaratan kahverengi, bambaşka boyutlarını ortaya çıkararak adeta bir moda şöleni sunuyor.

Aynı tonlarda kahverengi bir ayakkabıyla kombinleyebileceğiniz bu romantik elbiseyi incelemek için tıklayın.

9. Yağmur çamur demeden giyebilirsiniz: CHFQ Bot

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Soğuyan havalar sizi asla korkutmasın. Dilan Çiçek Deniz'in kahverengi monokrom kombinini soğuk kış havalarına uyarlamak için ihtiyacınız olan tek şey bootie modeller. Buz gibi havalara karşı koruma sağlarken şıklığından da ödün vermeyen bootieler, monokrom stilin yeni yıldızı olmaya aday. Siz de ilhamını kırmızı halı şıklığından alan bu kombinin tadını yağmur çamur demeden çıkarmak istiyorsanız bu kahverengi ayakkabıları dolabınıza eklemelisiniz.

Çapraz ip detayları sayesinde güzel oyuncunun yakaladığı tarzı kışın da sürdürmenizi sağlayacak olan bu modeli daha yakından incelemek veya satın almak için tıklayabilirsiniz.

10. Ölümsüz ve zamansız bir şıklık arayanlara

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Her sonbahar-kış sezonu trendlerin başını çeken deri, monokrom stili de hakimiyeti altına alıyor. Kahverengi ve tek renk kombinini, hareketli detaylar ve şık malzemelerle süsleyen Dilan Çiçek Deniz'in izinden gitmek istiyorsanız deriyi kombinlerinizde kullanabilirsiniz. Rahat kesimi, kaliteli derisi ve aksesuarlarıyla moda şaheseri olan bu elbise, gardırobunuzun demirbaşı olmaya aday. Zamansız bir şıklığa sahip bu model, her ortama ve duruma uyum sağlar.

Özellikle uzun kahverengi çizmeler ve at kuyruğu saç modeliyle kusursuz bir uyum yakalayacak deri elbiseyi buradan inceleyebilirsiniz.

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Dilan Çiçek Deniz
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