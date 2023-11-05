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Dilan-Engin Polat tutuklandı mı, serbest mi? Dilan-Engin Polat olayında son durum ne oldu?

05.11.2023 14:20 | Son Güncelleme:
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat davasına dair son gelişmeler merak ediliyor. Sosyal medyanın çok konuşulan isimlerinden Dilan-Engin Polat çifti son günlerde kara para aklama davasıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde 15 şirkete baskın yapan polis ekipleri Dilan Polat ve eşinin telefonlarını da incelemeye almıştı. Peki, Dilan-Engin Polat tutuklandı mı, serbest mi? Dilan-Engin Polat olayında son durum ne oldu? İşte detaylar...

Dilan-Engin Polat tutuklandı mı, serbest mi? Dilan-Engin Polat olayında son durum ne oldu?

Dilan-Engin Polat olayı son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. 5 Kasım 2023 Pazar günü davada sıcak gelişmeler yaşandı. İşte Dilan-Engin Polat olayında son durum...

DİLAN-ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI, SERBEST Mİ?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine sevk edildi. Şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolü sırasında ilk kez konuşan Dilan Polat, "Masumuz" dedi. Kardeşi Sıla Doğu ise, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" şeklinde sorulara yanıt verdi. Şüpheliler Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

"OĞLUM SANA KİM BAKACAK"

Hakimlik, ifadesi alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 6 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Kararın açıklanmasının ardından hakkında tutuklanma kararı verilen Dilan Polat’ın, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdığı duyuldu.

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Dilan Polat engin polat

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