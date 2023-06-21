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Dilan Polat Dubai'de saçına dolar takıp gezdi! Sosyal medyanın diline düştü

21.06.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat yine yaptı yapacağını. Güzellik merkezi sahibi Dilan Polat, şube açılışı için Dubai'ye gitti. Burada çektiği bir video ile sosyal medyayı sallayan ünlü isim saçlarını topuz yaptırıp etrafını 100 dolarla kaplattı. O videoya yorum yağdı.

Dilan Polat Dubai'de saçına dolar takıp gezdi! Sosyal medyanın diline düştü

Her paylaşımıyla olay olan Dilan Polat bu defa şube açılışı için gittiği Dubai'den çektiği bir video ile gündem oldu.

Harcamaları ve abartılı yaşam tarzıyla çok konuşulan Polat, bu sefer de saçına dolar taktırdığı bir saç modeli yaparak sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Polat; 'Aşkım anlamıyor musun kafamı kaşıyacak zamanım yok' notu ile saçını 100 dolarla kaplattığı videosunu yayınladı. Polat, bu saç modeli ile Dubai'de gezdi.

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O anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Polat, tepkilerinde hedefi oldu.

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Ünlü isme; 'Ekonomi bu kadar kötüyken gerçekten yakışmadı', 'Abla saçma olmuş silmek için geç değil', 'İyice ne yapacağını şaşırdı', 'Daha ne kadar saçmalayacak diyorum al işte' gibi yorumlar yapıldı.

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