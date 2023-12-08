Dilan Polat 'Şampiyonlar Ligi' demişti! Hepsi milyonlarla oynadı: Nereden nereye... Rakamlar ortaya çıktı

Saray yavrusu villalar, lüks otomobiller, dolarlar, eurolar, altınlar... Hepsi milyonlarla oynadı. Çoğu şirketlerini mütevazı sermayelerle kurmuştu. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fenomenlerin nereden nereye geldiğini gösteren rakamlar ortaya çıktı.

ABD'DEN 10 EV ALDI

Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diyerek paylaştığı fotoğrafta dikkat çeken isimlerden Eylül Öztürk'ün 5 milyon dolarla ABD'ye gidip 10 daire aldığı iddia edilmişti. Şirketinin ivmesi baş döndürücüydü.

50 BİN TL'YE KURMUŞLAR

Öztürk çifti, 2018 yılında 50 bin TL ile şirket kurmuştu sonra da şirketi birbirlerinin üzerine geçirdiler. İşler o kadar iyi gitti ki sermayeyi 2 milyon TL'ye yükselttiler.

HAYATLARI BİR ANDA DEĞİŞTİ

Merve Nur Korkut ve Tuğba Bağ... Onlar da Dilan Polat'ın markasıyla bir güzellik merkezi açmış, hayatları bir anda değişmişti. Şirketi 2 yıl önce 100 bin TL ile kurdular ve peş peşe 2 şube daha açtılar.

100 BİN TL İLE ŞİRKET KURMUŞ

Murat Yiğit, Dilan-Engin Polat çiftine çok yakındı. İşe 3 yıl önce sosyal medya şirketi ile başladı. Sermayesi sadece 100 bin TL idi.

Show Haber'in haberine göre Merve Korkut'un eşi Yavuz Selim Korkut da güzellik merkezini 150 bin TL ile kurmuştu.





