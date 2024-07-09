Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Hazırlanan iddianame iade edildi

Kara para akladıkları gerekçesiyle Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına ilişkin yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheliye ilişkin 75 sayfalık iddianame hazırlandı. Ancak iddianame, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiği bildirilerek iade edildi.

İDDİANAME İADE EDİLDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşleri Can ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianameyi değerlendiren Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, davanın ağır ceza mahkemesine açılması gerektiğini bildirerek dosyayı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

(AA)