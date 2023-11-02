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  4. Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte gözaltına alınmıştı! Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte gözaltına alınmıştı! Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

02.11.2023 10:53 | Son Güncelleme:
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Dilan ve Engin Polat’a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında bulunan Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz, sağlık sorunları göz önünde bulundurularak savcılık kararıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda firari durumdaki 1 kişi daha gözaltına alındı.

Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte gözaltına alınmıştı! Engin Polat’ın anneannesi serbest bırakıldı

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

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1 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Öte yandan haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden birinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başladığı, Dilan ve Engin Polat’ın ise en son ifade vereceği öğrenildi. (DHA)

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Gözaltı Dilan Polat engin polat

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