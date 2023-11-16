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Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluğuna itiraz edilmişti... Bir kere daha reddedildi

16.11.2023 14:34 | Son Güncelleme:
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Dilan ve Engin Polat'ın itirazlarına dair yeni bir haber geldi. Polat ailesinin avukatının yaptığı tutukluluk itirazının sulh ceza hakimliği tarafından reddedilmesinin ardından tekrar değerlendirme yapan asliye ceza mahkemesi de itirazı reddetti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İKİNCİ KEZ İTİRAZ REDDEDİLDİ

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım tarihinde tutuklanmıştı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak çiftin tutukluluklarına itiraz etmişti. Dün sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazı değerlendirerek reddedilmesine karar vermişti. İtirazın reddedilmesinin ardından dosya tekrar değerlendirilmek üzere Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Asliye ceza mahkemesi de tutukluluğa yapılan itirazı reddetti

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