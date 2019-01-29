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Dilek Eskigün’ün kiloları 1 yılda mazi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 23:55 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta fazla kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi, merdiven inip çıkması yasaklanan kadın, dengeli beslenme ve spor sayesinde 1 yılda 60 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.Kahramanmaraş’ta yaşayan Dilek Eskigün, dengesiz beslenme nedeniyle yaklaşık 108 kilograma ulaştı.

Kahramanmaraş’ta fazla kiloları yüzünden kaldırımda yürümesi, merdiven inip çıkması yasaklanan kadın, dengeli beslenme ve spor sayesinde 1 yılda 60 kilo vererek büyük bir değişime imza attı.
Kahramanmaraş’ta yaşayan Dilek Eskigün, dengesiz beslenme nedeniyle yaklaşık 108 kilograma ulaştı. Kiloları nedeniyle yürümekte dahi zorlanan Eskigün’e, doktorunun tavsiyesi üzerine yürümesi ve merdiven çıkması yasaklandı. 1 yıl önce başladığı spor ve dengeli beslenme sayesinde sağlığına kavuşan Eskigün, fazla kilolarından da kurtulmuş oldu.
Doktorun yasaklarına uymadığını söyleyen Emine Eskigün, azimli ve kararlı bir şekilde spor yaparak zayıfladığını söyledi Eskigün, “Fazla kilolarım nedeniyle şikayetçiydim ve doktora gittim. Doktor bana, kaldırımda yürümemi, merdiven inip çıkmamı yasakladı. Ben artık kendimi yaşımdan büyük hissetmeye çalıştım. 108 kilodaydım ve bir yıl içinde dengeli beslenme ve spor sayesinde 60 kilo zayıfladım. Hocamın da desteğiyle ağırlığım 48 kiloya kadar indi. Şimdi daha rahat bir şekilde işlerimi hallediyorum. Anlatamıyorum çok duygulandım” dedi.
Dilek Eskigün’ün 1 yılda zorlu ve azimli çalışmalarını netice verdiğini söyleyen spor eğitmeni Müjgan Paçacı, düzenli beslenme ve sporun önemli olduğunu söyledi. Paçacı, “1 yıl önce yanıma geldi ve kendisine sözümden çıkma dedim. 1 yıl içinde azimli davrandı ve zorlu bir süreçten geçti ve pes etmedik. 1 yılda 60 kilo verdik ve hiçbir diyet yapmadan, tamamen sadece doğru beslenmeyle bu kadar zayıfladı. 1 yıl öncesine kadar kendisi yaşından çok hissediyordu ancak şu anda kendisinin hissettiği 18 yaş” dedi.

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