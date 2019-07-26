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Dilenci kadınların 'kırık yumurta' oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, marketten aldıkları bir koli yumurtayı kaza sonucu kırmış gibi yapıp ardından gözyaşı döken, bu anları gören kişilerin ise acıyıp para yardımında bulunduğu iki kadın, zabıta ekipleri tarafından merkeze götürüldü.

Dilenci kadınların 'kırık yumurta' oyunu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, marketten aldıkları bir koli yumurtayı kaza sonucu kırmış gibi yapıp ardından gözyaşı döken, bu anları gören kişilerin ise acıyıp para yardımında bulunduğu iki kadın, zabıta ekipleri tarafından merkeze götürüldü.
Olay, öğleden sonra Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Yanlarında biri bebek iki çocuk bulunan iki kadın, Yunus Timi polislerinin dikkatini çekti. Motosikletli ekipler, kadınları bir süre uzaktan takibe aldı. Bir süre dilendikten sonra topladıkları paralarla iki kadının markete girdiği gören polis, kadınların marketten yumurta kolisiyle çıktığını fark etti. Daha sonra kolideki yumurtaları kırıp, önlerine koyarak ağlayıp tekrar dilenmeye başlayan iki çocuklu kadınları görenler, acıyıp, para verdi. Dilenci kadınların kırık yumurta oyununu fark eden polisler, kimlik kontrolü yaptı. Konya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen iki kadın ve çocukları Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından götürüldü.

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