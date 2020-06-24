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Dilenci yakalanınca bastonsuz yürümeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:16 | Son Güncelleme

Hatay’da kendine engelli süsü veren bir dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı. Şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendine engelli süsü veren ve duygu sömürüsü yapan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde bulunan bankaların önünde kendine engelli süsü vererek dilenen şahıs suçüstü yakalandı. Duygu sömürüsü yapan dilenci yakalandıktan sonra bastonu bırakıp yürümeye başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 1. Bölge Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve emniyet müdürlüğüne bağlı sivil ekipler tarafından şahıs, gerekli cezai işlemler uygulanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

İHA


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