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Dilenciler bozuk paraları ekmeğin içine sakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, düzenledikleri operasyonda yakaladıkları dilencilerin üzerinde yaptıkları aramada, bozuk paraları ekmeğin ve çorapların içinde buldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve İl Göç İdaresi ile birlikte dilencilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Zabıta ekiplerinin cami önleri, cadde ve sokaklarda yaptığı operasyonda 3'ü yabancı uyruklu, 6'sı çocuk 15 dilenci yakaladı. Büyükşehir Belediyesine götürülen dilencilerin üst ve eşyalarında yapılan aramada çorapların içine gizlenmiş 40 lira, ekmeğin içinde 45 lira bozuk ve 15 lira kağıt para bulundu. Bir dilencinin üzerinde ise 21 lira çıktı.

Dilencilere idari para cezası uygulandı. Yaşı 18'den küçük olan dilenciler ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zabıta Daire Başkanı Yılmaz Acıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dilencilerin paraları çoraplarında sakladıklarını tespit ettiklerini belirterek, "Daha sonra dilencilerin eşyalarında arama yaptık, ilk kez bir ekmeğin içinde saklanmış bir şekilde bozuk para ve kağıt para fark ettik. Bundan sonra da ekiplerimiz dilencilere yönelik operasyonlara devam edecek." dedi.

Acıcı, bazı dilencilerin Samsun'a şehir dışından geldiğini tespit ettiklerini sözlerine ekledi.

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dilenci ekmek operasyon Samsun

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