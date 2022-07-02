HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dilencinin pes dedirten oyunu! Topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yapıp...

Dilencinin pes dedirten oyunu! Topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yapıp...

02.07.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eyüpsultan’da çöpten ekmek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapıp dilenen bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Dilencinin pes dedirten yöntemi ise dikkat çekti. İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede genel denetim, takip ve uygulamalarını sürdürüyor. Eyüpsultan’da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.

EKMEKLERİN ARASINA SAKLAMIŞ

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri, dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı.

Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye “Kabahatler Kanunu” gereği cezai işlem uyguladı.

Screenshot_2

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sopalı, bıçaklı komşu kavgası feci sonlanmıştı! İddianameden şok detaylarSopalı, bıçaklı komşu kavgası feci sonlanmıştı! İddianameden şok detaylar
İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...İşten çıkarılan kadın, patronlarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşmıştı! Yeni gelişme: Son hedefi...
Artvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar varArtvin'de heyelan faciası! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Motorinden sonra şimdi de benzin ve LPG'ye indirim geldi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

Rüyasının peşinden gitti, bulduğu şey Türkiye'yi heyecanlandırdı

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

'Asgari ücret' zammı sonrası: Üzgünüm!

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

Düğün kararları imzalandı! 'Altına itiraz' yasağı, gelin kuaföre gitmeyecek...

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! 8. kattan düşerek öldü

İlginizi Çekebilir

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Devasa gemideki 60 kişilik kavganın sebebi 'üçlü ilişki' çıktı!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Bir meyve ancak bu kadar yanlış tüketilir!

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.