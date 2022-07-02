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Diliniz büyümeye başladıysa dikkat! Hashimoto hastalığı nedir, neden kaynaklanır?

02.07.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hashimoto Hastalığı, bağışıklık sistemimizin boynumuzda yer alan tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu durum tiroid bezinin iltihaplanmasına ve uzun dönemde yeterince tiroid hormonu salgılanamamasına (hipotiroidizm) neden olur.

Diliniz büyümeye başladıysa dikkat! Hashimoto hastalığı nedir, neden kaynaklanır?

Tiroid bezi boynumuzda yer alan ve kalkan şeklinde hormon salgılayan bir dokudur. Bu doku tiroid hormonları olan T3 ve T4 hormonlarının yapılıp, salgılandığı yerdir. Bu hormonların salgılanmasını kontrol eden TSH (tiroid stimülan hormon) adını verdiğimiz hormon ise beyinde hipofiz bezinden salgılanarak, tiroid bezinin tiroid hormonu üretmesini sağlar.

Tiroid bezinin birçok hastalığı mevcuttur. Tiroid bezinin az çalışması, çok çalışması, tiroid bezinde hormon salgılayan ya da salgılamayan nodüller oluşması olası hastalıklardır. Haşimoto Hastalığı da tiroid bezinin az çalışmasına neden olan ve en sık görülen hastalıktır.

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Hashimoto Hastalığı, kronik lenfosittik tiroidit olarak bilinir. Tiroid hormonu azlığının (hipotiroidizm) en sık nedeni de Hashimoto Hastalığı’dır. Öncelikle orta yaşlı kadınları etkilese de her yaştaki kadın ya da erkekte görülebilir.

HASHİMOTO HASTALIĞI SEMPTOMLARI

Hashimoto Hastalığı, genellikle yıllar içinde ilerleyerek tiroid bezi hasarına ve tiroid hormonu azlığına neden olur. Ortaya çıkan belirtiler tiroid hormonu yetersizliğine bağlı olarak (hipotiroidizm) ortaya çıkar.

  • Halsizlik
  • Yorgunluk
  • Kabızlık
  • Ciltte kalınlaşma
  • Saçlarda dökülme
  • Çabuk üşüme
  • Depresyon
  • Tırnak kırılması
  • Dilde büyüme
  • Kilo alma
  • Unutkanlık
  • Adet düzensizliği

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Bu belirtilerden bazılarına sahipseniz tiroid fonksiyon testlerinize baktırmanız faydalı olabilir. Hipotiroidizm fark edilmezse zamanla tiroid bezi hormon salgılaması yönünde daha çok uyarılacaktır ve bu nedenle tiroid bezi büyüyecektir. Tiroid bezinin büyümesi boynunuzun kalın görünmesine neden olabilir. Ayrıca tiroid bezi büyüdüğünde yemek borusu ve soluk borusuna baskı yaparak yutkunmada zorluk veya nefes darlığına neden olabilir.

HASHİMOTO HASTALIĞI RİSK FAKTÖRLERİ

Cinsiyet: Kadınların Hashimoto Hastalığı’na yakalanma riski çok daha yüksektir.

Yaş: Hashimoto Hastalığı daha çok orta yaşta ortaya çıkar.

Kalıtım: Ailenizde Hashimoto ya da diğer otoimmün hastalıklar mevcutsa, risk daha fazladır.

Radyasyon maruziyeti: Aşırı düzeyde çevresel radyasyona maruziyet, Hashimoto Hastalığı riskini arttırmaktadır.

HASHİMOTO HASTALIĞI TEDAVİSİ

Hashimoto Hastalığı’nın tedavisi sadece takip ya da ilaç kullanımını içerebilir. Hormon eksikliği düşündürecek bir bulgunuz yoksa ve tiroid beziniz normal çalışıyorsa, doktorunuz sadece takibi yeterli bulabilir. Gerekli durumlarda sentetik tiroid hormonu olan levotiroksin, beslenme değişiklikleri, kilo verimi, vitamin ya da mineral destekleri önerilebilir.

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Doktorunuz levotiroksin başlanmasını uygun görürse, 6-8 haftalık periyotlarla hormon dengeniz oluşana kadar kontroller önerebilir. Eğer kalp hastalıklarınız ve aşırı hipotiroidiniz varsa hormon dengenizin sağlanması daha yavaş planlanabilir, aksi taktirde kalp hastalıklarının kötüleşme riski artabilir. Ayrıca aşırı dozda levotiroksin kemik mineral kaybına ve osteoporoza neden olabilir. Uygun doz aralığında kullanıldığında levotiroksine bağlı neredeyse hiç yan etki görülmez.

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Doktorunuzun önerdiği ilacı, önerdiği dozda unutmadan hergün kullanmanız oldukça önemlidir. Bazı ilaçlar levotiroksin ile etkileşebileceği için kullanacağınız ek ilaçları mutlaka doktorunuzla paylaşmalısınız.

Hashimoto hastalığı ve diğer tiroid hastalıkları doğru yönetildiğinde, hayat kalitenizi etkilemeden kontrol altında tutulabilir.


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