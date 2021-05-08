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Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

08.05.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Keşan ilçesinde halk pazarları, 7 noktada, koronavirüs tedbirleri alınarak açıldı. Ekipler, Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığı ve bu nedenle maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza uygulamak istedi. Kimliğinin yanında olmadığını belirten ve polise bilgilerini vermeyen satıcı, cezai işlem için emniyete götürüldü.

Diliyle parmaklarını ıslatarak poşetleri açan pazarcıya ceza

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapılan pazar yerleri, saat 10.00 itibarıyla açıldı. Keşan ilçesinde de 7 noktada halk pazarı kuruldu. Müşteriler, pazar yerlerine, HES kodları sorgulandıktan sonra alındı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi’nde alışveriş yapanlar, anonslarla sık sık uyarıldı.

''ÖZRÜN, KABAHATİNDEN BÜYÜK''

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım, Keşan Belediyesi Zabıta Müdürü Gökhan Yılmaz da polis ve zabıta ekipleriyle pazar yerinde denetim yaptı. Bu sırada maske takmadığı belirlenen pazarcıya ceza yazılmak istendi. Poşetleri açmak için parmaklarını diliyle ıslattığını ve bu nedenle maske takmadığını söyleyen pazarcıya, müşteriler gibi ekipler de tepki gösterdi. İlçe Müdürü Kıyım, “Bu daha kötü. Neden tükürüyorsun ki? Özrün, kabahatinden büyük. Bu poşet kenarından açılıyor” dedi.

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Pazarcı ise ıslak mendil aldığını ancak poşetleri açamadığını öne sürdü. Polisle de tartışan ve kimliğinin üzerinde olmadığını söyleyen satıcı, kimlik bilgilerinin tespiti ve cezai işlem uygulanmak üzere emniyete götürüldü.

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''FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ''

Pazarcı Emin Can Güven de pazarda fiyatların düştüğünü belirterek, “Geçen haftalara göre fiyatlar daha düşük. Biber 10 liradan 6 liraya düştü. Fasulye 20 liradan 10 liraya düştü. Domates 10 liradan 7 liraya düştü. Salata 10 liraydı 7 liraya satıyoruz” diye konuştu.

Vedat Uyulgan da pazarda fiyatların neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getirip, fiyatlardaki düşüşün, vatandaşın alım gücünü de artırdığını söyledi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Edirne

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