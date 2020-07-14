Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya'daki resimlerle ilgili açıklama

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii’nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel olmadığını belirterek, "Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır" açıklamasını yaptı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, Ayasofya Camii’nin yeniden ibadete açılmasıyla ilgili gündeme gelen konularla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Danıştay Onuncu Daire Başkanlığının 2020/2595 nolu kararının ardından Cumhurbaşkanlığının 2729 nolu kararıyla Ayasofya’nın yeniden cami statüsüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmesiyle birlikte kamuoyunda gündeme gelen bazı sorular üzerine Din İşleri Yüksek Kurulu 13.07.2020 tarihinde toplanarak konuyu değerlendirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Buna göre;