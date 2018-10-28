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"Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: - "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 'Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği'ni başlattık. Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun" - "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100'e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği"ni başlattıklarını belirterek, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun." dedi.

"Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında Adapazarı'ndaki tarihi Orhan Camisi'ne gelen Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, namaz sonrası cemaate hitap ederek, "Bu seher vaktinde fecir zamanı üzerimize sağanak sağanak yağan Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Tövbe ve istiğfarlarımızı makbul eylesin. 'Amin' diyen biz mümin kullarını umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin." diye konuştu.

Her pazar sabahı Orhan Camisi'nde artık teamül haline gelen sabah namazı sonraları sohbetlerinden birinde birlikte olduklarını belirten Erbaş, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği"ni başlattıklarını dile getirerek, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız mihraplarımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100'e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami ilimler fakülteleri 100'ün üzerine çıktı, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye ilahiyat fakülteleri kuruluyor." ifadelerini kullandı.

- "Kur'an ve sünnet beraber anlaşılır"

Mevlid Kandili'nin 19 Kasım'da idrak edileceğini aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"17 Kasım'da açılışını yapacağız. Önceden kutladığımız 'Kutlu Doğum Haftaları' vardı. Şimdi bütün dünyayla birlikte Hicri takvime göre Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlayacağız inşallah. İşte o haftada hangi konuyu işleyeceğiz? 'Peygamberimiz ve Gençlik'. Gençlere sahip çıkmazsak kim çıkacak? O yüzden bir genelge gönderdik müftülüklerimize. Kaç müftümüz var? Bin 2. Dünyanın hiçbir yerinde bin 2 müftüyle çalışan ülke yok. Bu da büyük bir kazanç bizim için. Müftülerimiz sadece fetva vermek için değil, doğumundan vefatına kadar insanımızın yanında. Onlar ülkemizin en zor zamanlarında cephelerin en önlerinde yer almış, kürsüleri cephe olarak kullanmışlar, kürsülerden insanlarımızı cephelere sevk etmişler. Kendileri de onların önünde sarıklı mücahitler olmuşlar, bugün de öyle elhamdülillah.

Hurafelerle, yanlışlarla, sünneti dışlayarak, öteleyerek birtakım anlayışlar ortaya çıkıyor. Sünnet olmadan Kur'an anlaşılır mı? Peygamberimizin hayatını, sünnetini bilmeden, Kur'an anlaşılır mı? Bunları birbirinden ayırmak mümkün mü? Mümkün değil, Kur'an ve sünnet beraber anlaşılır. Kur'anı anlamak için sünnetten yararlanacağız, sünneti anlamak için Kur'an'dan yararlanacağız. Birbirinden ayrılması imkansız."

Erbaş, "Allah için çalışmak nasıl olmalı?" konusunda da cemaate vaaz verdi.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sabah namazı

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