Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği"ni başlattıklarını belirterek, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun." dedi.

"Sabah Namazı Buluşmaları" kapsamında Adapazarı'ndaki tarihi Orhan Camisi'ne gelen Erbaş, cemaate sabah namazını kıldırdı.

Erbaş, namaz sonrası cemaate hitap ederek, "Bu seher vaktinde fecir zamanı üzerimize sağanak sağanak yağan Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Tövbe ve istiğfarlarımızı makbul eylesin. 'Amin' diyen biz mümin kullarını umduklarımıza nail eylesin, korktuklarımızdan emin eylesin." diye konuştu.

Her pazar sabahı Orhan Camisi'nde artık teamül haline gelen sabah namazı sonraları sohbetlerinden birinde birlikte olduklarını belirten Erbaş, birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak "Din İstismarıyla Mücadele Seferberliği"ni başlattıklarını dile getirerek, "Bütün illerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı, ilçelerimizi dolaşıyoruz, ehil isimlerle. Buna ihtiyaç var. Sizler de bu konuda bizlere yardımcı olun. Müftülerimiz, hocalarımız mihraplarımızda. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 16 üyesi ve 100'e yakın uzman ismiyle bilgi üretiyor, çalışıyor. İlahiyat fakültelerinden destekler alıyoruz. İslami ilimler fakülteleri 100'ün üzerine çıktı, 102 kadar ilahiyat fakültesi var. Bilgiyi doğru kaynağından öğrensin gençlerimiz diye ilahiyat fakülteleri kuruluyor." ifadelerini kullandı.