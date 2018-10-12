Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O.'nun, ders sırasında ileride ne iş yapmak istediğini sorunca "Dansçı olmak istiyorum" cevabını veren öğrencisi H.Ü.'yle koridorda karşılaşıp odasına çağırmasının ardından yaşananlar sonrası ortaya çıktı.

"HADİ BANA DANS ET"

İddiaya göre Çetin O., odasına aldığı H.Ü.'ye, cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü.'nün itiraz etmesi ve odadan çıkıp bağırması üzerine, diğer öğretmenler de Çetin O.'nun odasının önüne geldi. H.Ü.'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi.