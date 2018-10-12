HABER

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Kız çocuklarına istismar haberlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir'de yaşanan iğrenç olayın baş aktörü bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni... Çetin O. (49) hakkında, 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. Öğretmen "Dansçı olmak istiyorum" diyen kızı odasına çağırıp "Hadi bana dans et" demekle suçlandı. Zanlı, öğrencilerin düşük not verdiği için kendisine iftira attığını iddia etti

Din Kültürü öğretmeninden iğrenç hareket! Kız öğrenciyi odasına çağırıp...

Karabağlar'da bulunan ortaokulunun müdür yardımcısı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. Olaylar, Çetin O.'nun, ders sırasında ileride ne iş yapmak istediğini sorunca "Dansçı olmak istiyorum" cevabını veren öğrencisi H.Ü.'yle koridorda karşılaşıp odasına çağırmasının ardından yaşananlar sonrası ortaya çıktı.

"HADİ BANA DANS ET"

İddiaya göre Çetin O., odasına aldığı H.Ü.'ye, cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü.'nün itiraz etmesi ve odadan çıkıp bağırması üzerine, diğer öğretmenler de Çetin O.'nun odasının önüne geldi. H.Ü.'nün, olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

"İFTİRA ATIYORLAR"

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi. Gelecek kasım ayına ertelenen ikinci duruşmada, istismara uğradığı iddia edilen diğer 5 kız öğrenci dinlenecek. Öğrencilerin avukatı Ceren Şen, tüm çocukların ailelerinin korkmadan haklarını savunduklarını ve şikayetlerinden vazgeçmediklerini belirterek, "Bu tür durumlarda bazı aileler çeşitli sebepler yüzünden çekinip sinebiliyorlar. Bazen de olayın duyulmaması için şikayetçi bile olmuyorlar. Ancak bizim bu olaydaki şansımız tüm ailelerin çocuklarının haklarını sonuna kadar savunmak konusunda göstedikleri direnç oldu" dedi. Kız öğrencilerin hem yargılama aşamasında hem de Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki soruşturma kapsamında birçok kez dinlendiklerini ifade eden Şen, "Bu durum çocuklarda mağduriyete yol açıyor, zira Milli Eğitim Bakanlığı çocukların ifadelerini pedagog eşliğinde almıyor" dedi.

Öte yandan, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Özkan, davayı yakından takip edeceklerini söyledi. Çocuklara yönelik işlenen bu tür suçlar karşısında tüm mağdurların ve mağdur yakınlarının kendilerine ulaşmalarını istediklerini belirten Özkan, "Bizler hem hukuki hem de psikolojik olarak her türlü yardımı vermeye hazırız. UCİM'in internet sitesi olan, 'www.ucim.org.tr' adresinden bizlere her türlü istismarı ihbar edebilirler" dedi.

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Poyraz'ın servis çilesiPoyraz'ın servis çilesi
Okulda üzerine dolap devrilen Yasin, hastaneden taburcu edildiOkulda üzerine dolap devrilen Yasin, hastaneden taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istismar öğretmen istismar izmir Karabağlar

En Çok Okunan Haberler

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Washington Post'tan Cemal Kaşıkçı iddiası! 'Öldürüldüğünü kanıtlayan ses ve görüntü kaydı var'

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Berkay'dan flaş Arda Turan açıklaması!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Türkiye'nin en büyük parkında rahatsız etmediği kimse kalmadı!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

Genç kızdan kan donduran sözler: Kordonunu kopardım, temizledim, pencereden attım!

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "bürokrasinin azaltılması" genelgesi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan gazetecinin 'İş Bankası' sorusuna 'lan'lı yanıt!

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

Abdüllatif Şener'den 2019 yerel seçimiyle ilgili flaş iddia: AK Parti yüzde 15-20 oy kaybedebilir

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 5 yorum
ey savcılar neden bu densizi ırz düşmamnını saldınzki.5 gencecik evlada inanmadınzmı.gide gele bu pis moruk ırz düşmanınamı inandınz.kızlar neden iftira atsınki.niye ban sana iftira etmediler.vardır kesin kes.bu devirde hele hele bu din istismarcılarına iyi bir ceza verip kendilerine gelmelidrler.onları kimsenin gölgesinden korkarak asla salmayınz.onlara muebbet verinki.başka namusuzlar ırz düşmanlığa yeltenmesinler.
çocuklara üzülmesem az bile yapıyorlar diyecem o sebilerin aileleri her türlü pisliği hakediyor hepside akp nin oy deposu beter olsunlar allahın gerici yobazları
iftira.inanmadım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisleri taşıyan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4'ü polis 5 yaralı

Polisleri taşıyan hafif ticari araç, tarlaya devrildi: 4'ü polis 5 yaralı

İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

İçişleri Bakanlığı'ndan Valilere taksiciler için flaş talimat!

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

Uluslararası düzeyde aranan militan, 2 karısıyla tutuklandı

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

ABD'li rahip Brunson mahkemeye böyle götürüldü

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Kaşıkçı olayını çözecek iki detay! Pendik'te ıssız alanda sır dolu 4 saat

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

Adana'da terör operasyonu! Bombalarla yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.