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  4. Diplomasını yırtmıştı! Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraj'ı darp edenler tahliye edildi

Diplomasını yırtmıştı! Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraj'ı darp edenler tahliye edildi

18.08.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 Haziran'da Şanlıurfa'da meydana gelen olayda hasta yakınları doktor Şeyhmus Baraj'ı darp etmiş, 3 kardeş tutuklanmıştı. Görülen davada söz konusu kişiler ikinci duruşmada tahliye edildi. Şüpheliler, ilk olaydan hemen sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, bunun üzerine doktor Şeyhmus Baraj diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıklamıştı. Tepkiler üzerine Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler tutuklanmıştı.

Diplomasını yırtmıştı! Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraj'ı darp edenler tahliye edildi

Olay, 27 Haziran'da, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Dr. Şeyhmus Baraj ile hasta yakınları arasında iddiaya göre, 'sıra bekleme' tartışması çıktı. Hasta yakınları, Baraj'a tekme tokat saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan doktor, rapor alarak şikayetçi oldu.

DİPLOMA YIRTIP MESLEĞİ BIRAKMIŞTI

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu duruma tepki gösteren Dr. Baraj ise diplomasını yırtıp, mesleği bıraktığını açıkladı.

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TEPKİLERİN ARDINDAN TUTUKLANMIŞLARDI

Kamuoyunda da oluşan tepkinin ardından Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol kararına itiraz edildi. Yeniden gözaltına alınan 4 şüpheliden Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler tutuklandı. Sanıklar hakkında 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istendi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında Mahmut, Mecnun ve Halil İbrahim Dağ kardeşler, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı için tutukluluk süreleri de göz önünde bulundurularak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doktor Şanlıurfa
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