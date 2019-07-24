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"Diplomatın yaralanması siyasi veya başka motifli bir gelişme değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in emekli bir albay tarafından silahla vurularak yaralanmasına ilişkin, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüştüğünü belirterek, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Emekli bir kişinin Belarus Büyükelçiliği Müsteşarı Alexander Poganshev'e beş-altı kez ateşin ardından intihar ettiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Belaruslu diplomatın hemen hastaneye getirildiğini kaydetti.

Diplomatın ameliyatının son derece başarılı geçtiğini aktaran Çavuşoğlu, "Şu anda yoğun bakım ünitesinde ve yarın itibarıyla da odasına çıkacak düzeyde. Tabii ki her ameliyat risklidir ama doktorlarımızdan aldığımız bilgiye göre, yarın normal odasına çıkabilecek inşallah daha çabuk iyileşir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındaydım haber geldiği zaman. İçişleri Bakanımız, İçişleri Bakanlığımız , Emniyet Müdürümüz, bakan yardımcım tüm arkadaşlarımız burada, tüm arkadaşlarla süreci takip ediyoruz. Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei'ye de telefon açtım, bilgi verdim durumla ilgili. Yakından ilgilendiğimizi de söyledim. Çok şükür Belaruslu diplomatın sağlığı iyi ve inşallah yarın daha da iyileşecek."

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanımızın ve arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, adi bir suç. Kavga sonucunda meydana gelmiş bir olaydır. Herhangi bir siyasi veya başka motifli bir gelişme değildir ama İçişleri Bakanlığımız soruşturma bittikten sonra daha detaylı bilgiyi size verecektir. Önemli olan şu anda diplomat Alexander'ın sağlığının iyi olması." diye konuştu.

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Ankara Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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