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Dirençli bakterilere karşı etkili ilaç geliştirildi

12.08.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir bilim dünyasının gündeminde olan dirençli bakterilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD’de tedavilere dirençli olan bakterilerle mücadelede kullanılabilen yeni bir ilacın geliştirildiği açıklandı. İlaçta yer alan fabimisin bileşiğinin laboratuvar deneylerinde zatürree ve idrar yolu enfeksiyonlu farelerdeki dirençli bakterilerde etkili olduğu belirtildi.

Dirençli bakterilere karşı etkili ilaç geliştirildi

300’den fazla dirençli bakteri ile mücadele eden yeni bir ilaç geliştirildi. ACS Central Science'da araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni ilaç adayının, laboratuvar deneylerinde zatürree ve idrar yolu enfeksiyonlu farelerde ilaca dirençli bakterileri durdurduğunu belirtti. Araştırmacılar, ilaçta yer alan fabimisin bileşiğinin bir gün insanlarda zorlu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabileceğinin altını çizdi.

ANTİBİYOTİĞE KARŞI DİRENÇLİLER

Gram negatif olarak nitelenen bakteriler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre dünya çapında milyonlarca insanı enfekte eden ve pnömoni, idrar yolu enfeksiyonları ve kan dolaşımı enfeksiyonları gibi durumlara neden olan bir mikrop sınıfıdır.

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Söz konusu bakterilerin tedavisinin özellikle zor olduğu ve güçlü savunma sistemlerine sahip oldukları için çoğu antibiyotiğe karşı dirençli oldukları biliniyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları fabimisin bileşiğinin tedavide etkili olduğunu bildirirken, ilaçlardan kaçınmak için mutasyona uğrama yeteneği olan mikropların tedavisinde kullanılabileceğini vurguladı. (Ntv)

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antibiyotik direnci antibiyotik
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