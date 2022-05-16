Diş ağrısına ne iyi gelir, evde nasıl geçer? Diş ağrısını anında kesen yöntemler, bitkisel çözümler

Çiğneme fonksiyonunun doğru çalışmaması, sindirim sistemi sorunlarına yol açar. Ayrıca diş eti iltihapları, vücudun diğer organlarını da etkiler. Dişlerin bir diğer önemi ise, konuşma sırasında seslerin çıkarılmasına yardımcı olmaktır.

Diş Ağrısının Nedenleri Nelerdir?

Dişlerde yaşanan ağrı dişin kendisiyle alakalı olabileceği gibi diş eti problemlerinin de bir göstergesi olabilir. Ağrı çoğu zaman basit bir sızlama şeklinde ortaya çıkar ve zamanla şiddetini artırır. Bazı durumlarda ağrı yön değiştirerek başka bir dişte yaşanan problemden dolayı yaşanıyormuş hissiyatını da ortaya çıkarabilir.

1. Diş Hassasiyeti

Diş hassasiyeti bulunan kişiler soğuk ve sıcak gıdalar tükettiğinde dişlerinde sızlama meydana gelir. Yaygın bir sorundur ve ortaya çıkmasının nedeni diş etinin çekilmesi veya diş minesinin aşınmasıdır. Bunların dışında farklı nedenlere de dayanabilir. Dişleri yanlış bir şekilde fırçalamak ve geceleri dişleri gıcırdatmak hassasiyet yaratan diğer nedenler arasındadır.

2. Diş İltihapları

Diş ağrılarının en önemli ve en sık görülen nedenlerinden biri diş iltihaplarıdır. Diş iltihapları, dişlerin bakımının yapılmaması ve çürükler ve diş yaralanmaları sonucu bakterilerin ağız içinde birikmesi sonucu oluşur. Tam iyileşme için ilaç tedavisi şarttır. Diş iltihabı, sadece ağız içini değil, diğer iç organları da etkileyen bir durumdur.

3. Diş Eti Çekilmesi

Dişler diş etleri ile yapışıktır. Diş etlerinin çekilmesi diş köklerini açığa çıkarır ve sonucunda kanamalar görülür. Ağız kokusu ve diş taşı oluşumu da diş etinin çekilmesiyle birlikte tetiklenir. Ağız sağlığına yeteri kadar özen gösterilmemesi diş eti çekilmesinin ana nedenidir. Düzensiz beslenme, vitamin ve mineral eksikliği diğer nedenler arasındadır.

4. Dolguda Oluşan Deformasyonlar

Bazen daha önce tedavisi tamamlanmış dişlerde de ağrı sorunu yaşanabilir. Dolgulu diş neden ağrır? Dolgu, dişteki çürüklerin temizlendikten sonra, çürüğün olduğu bölgenin dişe uyumlu bir maddeyle kapatılması işlemidir. Eğer diş doğru bir şekilde temizlenmemiş, diş siniri alınmamışsa ve dolgu yanlış yapılmamışsa dişte tekrar ağrı oluşabilir. Dolgunun gevşemesi ve kırılması da ağrıya neden olur. Kırıktan dolayı dolayı dolgulu diş hava alırsa da ağrı oluşur. Dolgunun gevşediği ya da kırıldığı alanlardan içeriye giren gıda artıkları da ağrıya neden olur. Hatta bu artıklar ağız kokusu da yaratır. Dolgulu diş ağrısına ne iyi gelir? Dolgulu diş ağrısına, dişleri fırçalayıp etrafında birikmiş gıda parçalarını temizlemek bir parça iyi gelir. Dolgu kırılmış ise dolgunun tekrar yapılmasından başka seçenek yoktur.

5. Diş Kırıkları

Dişlerde fiziksel olarak meydana gelen kırıklar da diş ağrısı oluşturan etkenlerden biridir. Eğer dişin kırıldığı an bir diş hekimine görünecek imkan yoksa, eczanelerde satılan geçici dolgu malzemeleriyle sorun bir parça olsun hafifletilebilir. Kırılan diş hava aldığı için ağrı yaşanması kaçınılmazdır. Kırık dişlerin tedavisi tamamlanana kadar düzenli olarak temizlenmeleri önemlidir.

6. 20'lik Dişler

Gömülü diş olarak da adlandırılan 20'lik dişler, çıkış şekline ve çene kemiğinin yapısına bağlı olarak ağrıya neden olabilir. Bu dişlerin en geride bulunması nedeniyle temizlenmeleri daha zordur. Bu sebeple 20'lik dişlerin yer aldığı bölgeler enfeksiyonlara açık haldedir ve bakterilerin birikmesine çok uygundur. 20'lik diş ağrısı nerelere vurur? Ağrı çeneye, kulağa, diğer dişlere etki edebilir. 20'lik diş ağrısı kaç gün sürer sorusuyla ilgili ise net bir cevap vermek mümkün değildir. Bazı insanlarda 20'lik dişlerden kaynaklanan ağrılar birkaç gün içerisinde kaybolurken bazılarında ise süreç dişin çekilmesiyle tamamlanır.

7. Dişleri Sıkma

Uyku sırasında ve gün içinde dişlerin sıkılması, dişin koruyucu tabakası olan mineye zarar verir. Diş minesinde oluşan çatlaklar ise dişin yapısını bozar. Diş sıkma sadece diş ağrısına değil aynı zamanda çene, baş ve şakak bölgelerinde de ağrıya neden olur.

Diş Ağrısı Belirtileri Nelerdir?

Diş ağrısı birden başlar ve çenenin hatta yüzün büyük bir kısmını etkileyecek kadar yayılabilir. Ağrıyla birlikte dişlerde fonksiyon kaybı oluşur, çiğneme ve konuşma zorlaşır. Ağrının süresinin ve şiddetinin arttığı durumların çözümü ancak diş hekiminin müdahalesiyle mümkün olur.

Diş Ağrısına Ne İyi Gelir?

Diş ağrısı ortaya çıktıktan sonra, diş hekimine gidene kadar birkaç basit uygulamayla ağrının hafifletilmesi sağlanabilir. Öncelik ağrı yapan nedenin ortadan kaldırılması olmalıdır, yani diş tedavisi yapılmasıdır.

1. Sarımsak

Doğada bilinen en güçlü antibiyotik olan sarımsak, iltihap giderici etkiye sahiptir. Sarımsağın kokusunun kaynağı içeriğindeki allicin maddesidir. Uçucu bir yap olan allicin, bakterilerle savaşma özelliğine sahiptir ve mikropların giderilmesinde oldukça etkilidir.

Allicin maddesinin dişlerdeki iltihap üzerinde etkili olabilmesi için kesilen sarımsağın sorun diş üzerinde birkaç dakika bekletilmesi gerekir. Bir diğer yöntem ise sarımsağın tuzla ezilerek sorunlu dişin üzerine koyulmasıdır. Bu yöntem dolgulu diş sızlaması durumunda da uygulanabilir.

2. Karanfil veya Karanfil Yağı

Diş ağrılarının çözümü konusunda bilinen en eski doğal kaynaklardan biri karanfildir. Karanfil, uygulandığı bölgeyi uyuşturarak ağrının hafiflemesini sağlar. İçerisinde bulunan eugenol lokal bir uyuşma etkisi yaratır. Ayrıca karanfil, antimikrobik özelliğe sahip bir bitkidir. Kırık diş ağrısına ne iyi gelir sorunuyla karşı karşı olanların başvurabilecekleri doğal kaynakların başında gelir.

Birkaç karanfil tanesini ezdikten sonra ağrının olduğu bölgenin üzerinde bir süre bekletin. Uyuşma başlayınca karanfilleri alın. Aynı zamanda karanfil yağı da diş ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Bir pamuk yardımıyla ağrıyan dişin üzerine karanfil yağı uygulanabilir. Çok yoğun bir yağ olduğu için dişin üzerine doğrudan damlatılması tavsiye edilmez.

3. Kekik Yağı

Kekik yağı akut gelişen diş ağrıları yerine, genel ağız sağlığı için kullanılır. Bu yağın antimikrobik ve antibakteriyel özellikleri vardır. Düzenli olarak kekik yağı ile gargara yapmak, ağız içinde bakterilerin oluşumunu azaltır. Diş eti hastalıklarıyla mücadele etmede etkilidir.

Kekik yağı ağız içinde doğrudan kullanılmaz. En doğru kullanım biçimi sulandırılarak gargara yapılmasıdır. Hazır üretilen kekik yağı alınabileceği gibi, yağ evde de yapılabilir. Taze kekik dallarını kıyın ve zeytinyağı dolu bir şişenin içerisine koyun. 10 gün kadar güneşte bekletin. Ardından süzerek kullanın.

4. Nane

Diş bakım ürünlerinde de sıkça kullanılan nane, ferahlatıcı bir etkiye sahiptir. Nane diş çürümelerine neden olan mikroorganizmaların giderilmesi açısından son derece etkili bir bitkidir. Antiseptik özellik gösterir.

Nanenin diş sorunlarında kullanılması oldukça basittir. Taze nane yaprakları çiğnenebilir. Taze nane bulunamadığı durumlarda, kuru nane ile yapılacak çay içilebilir ya da gargara olarak kullanılabilir. 20'lik diş ağrısına ne iyi gelir sorusuna çözümlerden biri de nanedir. Nane uyuşturucu etki göstererek ağrının hafiflemesini sağlar.

5. Tuzlu Su

Tuz doğadan elde edilen bir maddedir. Antiseptik ve antibakteriyel özelliği vardır. Bu nedenle diş iltihaplarında ve ağrılarında kullanılan etkili yöntemlerden biridir.

Diş iltihabı can sıkıcı ve ağrılı bir durumdur. İltihaplı diş ağrısına ne iyi gelir? Tuzlu su ile yapılacak gargara ağrının geçirilmesi üzerinde etkilidir. Bir bardak su ve bir tatlı kaşığı tuz ile hazırladığınız karışımla gargara yaptıktan sonra ağzınızı durulayın. Sadece iltihap oluşması durumunda değil, dönem dönem bu uygulamayı tekrarlamak ağız sağlığını korumayı sağlar.

6. Adaçayı

Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetişen adaçayı, iltihap giderici etkiye sahiptir. Boğaz ve ağız enfeksiyonlarında kullanılan adaçayının aynı zamanda antioksidan özelliği de vardır.

Adaçayı yapraklarını sıcak suda demleyin ve bu suyla gargara yapın. Ancak düzenli uygulama sonucu iltihap giderici etkisi görülebilir. Adaçayının hamile kadınlarda kullanımı sakıncalıdır.

7. Papatya

Papatyanın bilinen en önemli etkileri antienflamatuar ve antiseptik özellik göstermesidir. Papatya çayı da diş ve diş eti sorunlarının gidermesinde etkilidir.

Papatya çayı diş sağlığı için gargara olarak kullanılır. Bunun için sıcak suyu yeterli miktarda kurutulmuş papatya atın ve demlenmesini bekleyin. Ardından ağzınızı bu suyla çalkalayın. Hoş bir lezzeti olduğu için durulamaya gerek yoktur.

Diş ve Ağız Sağlığını Korumak İçin Yapılabilecekler

Dişlerde ve diş etlerinden meydana gelen problemlerinin çözümüne yönelmeden önce basit birkaç yöntemle bu problemlerinin oluşmasını engellemek amaçlanmalıdır. Düzenli olarak ağız bakımı yapmak sağlıklı dişlere sahip olmanın en önemli kuralıdır. Çoğu insan dişöi fobisinden ötürü ancak iyice kötüleşince bir hekime başvurur. Oysaki bu durum, başta basit bir müdahaleyle çözülmesi mümkün olan sorunun daha da büyümesine yol açar. ve dişin çekilmesiyle dahi sonuçlanabilir.