Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısı için evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir?

Diş ağrısı, gün içinde karşılaştığımız zaman acil olarak çözüm aradığımız ağrıların en başında gelir. Diş hekimine gidene kadar, bir şekilde diş ağrısını en azından hafifletmek için doğal çözümler ararız. Bunların en başında karanfil ve karanfil yağı, buzla kompres ve tuzlu su ile gargara gibi çeşitli yöntemler yer alır. Peki sadece bunlar mı diş ağrısına iyi gelir? Diş ağrısı nedenleri ve diş ağrısına çözümler nelerdir? Evde hangi doğal yöntemler uygulayabiliriz? Diş ağrısı için hangi ağrı kesici kullanılır? Diş ağrısı için hangi dua okunmalıdır? DİŞ AĞRISI NEDEN OLUR? Diş ağrısının nedenleri birçoktur. Bunların en başında ise çürük nedeniyle olan diş ağrısı gelir. Aynı zamanda diş ağrısı; yirmilik diş çıkartırken, diş iltihabında ve diş dolgusunda olan bir sorundan kaynaklanabilir. Diş ağrıları, bu nedenler ile birlikte genellikle yemek yenildikten sonra veya herhangi bir içecek sonrasında ortaya çıkabilir. Bunun nedeni ise yemek artıklarının diş aralarına girmesi veya asit üretimi olabilir. Bu yüzden, oluşan diş ağrılarını en aza indirgemek için yemek yendikten sonra iyice temizlemek önemlidir.

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR? Diş ağrısının kesin çözümü öncelikle diş hekiminden yardım almaktır. Fakat diş ağrısı, gece veya hafta sonu, doktora gidemeyeceğimiz bir zamanda gelirse, diş ağrısına iyi gelen ağrı kesiciler geçici olarak iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda ise doktorumuzun daha önceden yazdığı, söylediği ağrı kesici veya antibiyotik kullanmanız sağlığınız açısından iyi olacaktır. Özellikle iltihaplanma nedeniyle kaynaklanan diş ağrısı için antibiyotik kullanımı gerekirse kesinlikle doktora danışılmalıdır. Diğer yandan doktora gidinceye kadar diş ağrısını hafifletmek için evimizde veya işyerinde iken diş ağrısına iyi gelen doğal çözümler uygulayabiliriz. İşte bunlardan başlıcaları... DİŞ AĞRISI İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER 1 - Diş ağrısını gidermek için ilk olarak dişlerinizi fırçalamayı deneyin. Fırçalama, çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalanması ağrının azalmasına neden olur. 2 - Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarına iyi gelen bir başka çözüm yoludur. Bu yöntem ile diş, bakterilerden temizlenir ve şişlikleri azaltır. Sirkeli su ve tuzlu gargarası, diş eti ve açık diş çürüklerine karşı dezenfektan etkisi yapar.

3 - Diş ağrısı özellikle gece vakti geldiği vakit bizi zor durumda bırakır. Uzun süre devam eden böyle bir diş ağrısı, bizi uykusuz bırakır. Bu durumda yüksek bir yastık kullanmak iyi bir çözüm olabilir. Bu durumda kan basıncının yatar pozisyonda iken başa vurması ve çene bölgesinin sızlaması bir nevi önlenmiş olur. 4 - Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Eugenol denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır. Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder. 5 - Buz uygulaması: Diş ağrısının olduğu bölgeye uygulanan buz kompresi geçici olarak ağrıyı hafifletir. Bunun için buzu, ağrıyan bölgeye, dışarıdan ve bir havlu veya beze sararak tutmak iyi gelir. Fakat buzu direkt olarak uygulamak sakıncalıdır.

6 - Diş ağrısına iyi gelen çözümlerden biri de sarımsaktır. Çürük diş üzerinde bekletilen sarımsak, ağrıya neden olan bakterileri yok eder. 7- Çörek otu, diş ağrısı için kullanılan bir başka çözüm yoludur. Bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu, uyuşturucu etkisi olmamasına rağmen düzenli kullanımında diş ağrısına neden olan etkenlerin ortadan kalmasını sağlar. Çörek otu ile diş ağrısı nasıl geçer? İki su bardağı sirkeye, 1 tatlı kaşığı çörekotu konup kaynatın. Soğuyunca gargara yapın. Baskın bir tadı olsa da anında geçirecektir. 8 - Ağızda bakterilerin artmasını engeller ve diş ağrısını azaltmasına yardımcı olan buğday çimi suyu; diş etlerini ve dişleri, enfeksiyonlardan koruyan doğal bir antibiyotiktir. 9 - Zerdeçal; antibakteriyel ve antiseptik özellikleri ile diş ağrısını giderme gücüne sahiptir. Su ile karıştırılıp hamur haline getirilen zerdeçal, ağrıyan dişin üzerine uygulanır. 10 - Diş ağrısının azalmasında etkili olan karabiber; güçlü bir antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri ile doğal bir antibiyotiktir.

11 - Alkol ile diş ağrısı çözümü: Alkol içine pamuğa sarılı bir çubuk batırılır. Ve bu çubuğu da karabiber ve naneye batırıp dişinize sürerseniz diş ağrısına iyi gelecektir. 12 - Diş ağrısına çözüm olarak doğal malzemelerden bir gargara: Karanfil yağı, karabiber, mercan köşk ve nane yağını bir bardak suda karıştırıp yapılan gargara ile diş ağrısını hafifletebilirsiniz. Böylece bu bitkilerin ve yağların ağrı kesici özelliğini birleştirmiş oluruz. 13 - Bitkisel bir diğer çözüm ise doğal bir sakız yapmaktır. Bunun için birer tutam taze tere, roka , maydanoz ve naneyi aynı anda sakız gibi çiğneyin. Fakat bu sakızı sadece çiğnemeniz, yutmamanız gerekiyor. 14 - Maydanoz ile gargara: Bir demet maydanozun suyunu, meyve sıkacağınız ile sıkın. Ortaya çıkan yaklaşık bir bardak maydanoz suyu ile gargara yapmanız diş ağrınıza iyi gelecektir. 15 - Bir farklı gargara ise adaçayı ve papatya çayı ile yapabilirsiniz. Sinirleri gevşetme özelliği olan papatya çayını, demlendikten ve soğuduktan sonra gargara olarak kullanabilirsiniz.