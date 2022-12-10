Diş eti iltihabının belirtileri nelerdir? Önlenebilir mi?

Diş eti dokusunun yumuşak olması ve renginin çok kırmızı yani diş eti dokusu yumuşaksa ve kanama varsa bu diş eti iltihabının bir göstergesidir. Peki sağlıklı diş eti nasıl olmalı? Öncelikle, diş etinin rengi pembe olması gerekiyor. İkincisi, dokusunun çok sert ve sağlıklı olması gerekiyor. Üçüncüsü kanamanın olmaması gerekiyor yani diş ipi kullandığınızda dahi hiçbir şekilde kanama olmaması gerekiyor. Keza yine dişlerinizi fırçaladığınızda, ağınızda veya sabah uyandığınızda kanamanın olmaması gerekiyor. Bunun için dişlerimizi düzenli olarak fırçalamak gerekiyor. Diş hekimi kontrolüne gitmemiz gerekiyor.

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, diş eti iltihabının belirtilerini ve nasıl önlenebileceğini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.



