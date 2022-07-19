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Diş eti problemi yaşayanlar dikkat! İhmal edilirse o hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

19.07.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diş çürüğü ve diş eti problemlerinin pek çok başka hastalığa davetiye çıkarabileceği daha önce yapılan araştırmalarla ortaya konmuştu. Amerika'da yapılan yeni bir araştırma ise diş eti hastalıklarının Alzheimer ile olan ilişkisini ortaya çıkardı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, diş çürüğü ve diş eti problemi yaşayan bireylerin Alzheimer gibi beyin hastalıklarına yakalanma riski daha yüksek.

Diş eti problemi yaşayanlar dikkat! İhmal edilirse o hastalığa yakalanma riskiniz yüksek

Diş eti problemlerinin pek çok başka hastalığa yol açtığı daha önce yapılan araştırmalarla ortaya konmuştu. Amerika'da yapılan CDC araştırmasına göre diş çürüğü ve diş eti problemleri ihmal edildiği taktirde özellikle beyin için tehlikeli hale gelmeye başlıyor.

DİŞ ETİ RAHATSIZLIĞI İHMAL EDİLİRSE ALZHEIMER RİSKİ YÜKSELİYOR!

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Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nde yapılan araştırmalara göre ABD'li 30 yaş üstü yetişkinlerin yaklaşık %47,2'si ve 65 yaş üstü bireylerin ise %70'i diş eti hastalığına sahip. Periodontitis ve periodontal hastalık olarak da bilinen diş eti hastalıklarının, ağzın yumuşak dokularında bakteriyel bir enfeksiyon yoluyla oluştuğu biliniyor. Daha önceki yapılan araştırmalar diş eti rahatsızlıkları ile diyabet , böbrek hastalığı gibi hastalıklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymuştu.

İKİ HASTALIK ARASINDAKİ BAĞLANTI BULUNDU

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Son olarak diş eti problemleri ile Alzheimer arasında da bir ilişki olduğunu oraya kondu. Tufts Üniversitesi'nde çalışan bir araştırma ekibi, fareler üzerinde yapılan bir deneyle Fusobacterium nucleatum ( F. nucleatum ) bakterisi ile Alzheimer hastalığı arasında bir korelasyon buldu. Söz konusu bakterinin, diş eti problemi yaşayan kişilerde bulunduğu biliniyor.

"HEM YEREL HEM SİSTEMİK İLTİHAPLANMA ÜRETİYOR"

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Tufts Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Biyolojisi Anabilim Dalı başkanı ve periodontoloji profesörü ve çalışmanın baş yazarı Dr. Jake Jinkun Chen, iki hastalık arasındaki bağlantıyı şu sözlerle anlattı:

“Diş eti rahatsızlıkları hem yerel hem de sistemik olarak iltihaplanma üretir, bu da Alzheimer hastalığı fenotipini etkileyecektir, çünkü Alzheimer'ın kendisi inflamatuar bir hastalıktır."

BULGULAR TEDAVİ İÇİN FAYDA SAĞLAYABİLİR

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Yapılan araştırmalar sonrası bilim adamları, yeni bulguların hem periodontal hastalığın hem de bu Alzheimer'ın ilerlemesini azaltmaya yardımcı olabileceğine de inanıyor.


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diş çürüğü diş eti diş eti hastalıkları
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