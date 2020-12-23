Diş eti sağlığına dikkat: Diş apsesine ne iyi gelir?

Bir diş kökü rahatsızlığı olan diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Diş apsesi oluştuktan sonra ise hemen tedavi edilmesi gerekir. Peki diş apsesi nasıl geçer? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.
Diş apsesi, dişlerin ve diş etinin içerisinde oluşan birikintiye verilen isimdir. Apse, genel olarak diş etinin iltihaplanmış halidir. Bakteriler, diş ve diş etlerine yapışarak orada tutunurlar ve iltihap oluştururlar.
Diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bilinen en önemli nedeni dişi hiç fırçalamamak ya da düzensiz fırçalamaktır. Bu duruma bağlı olarak kötü ağız hijyeni ile diş eti apse yapabilir. Aynı zamanda dişteki çürükler, gerekli tedavi uygulanmadığında apse oluşmasına neden olabilir. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde de diş apsesi görünebilir.
Apseler genel olarak iki ayrı tür içerisinde incelenebilir. Bunlar; dişlerin arasında oluşan apseler ve dişlerin kökünde biriken apselerdir. Diş köklerinde biriken apselerin genel nedeni, ağız içerisinde yeterli bakımın yapılmaması ve az önce de bahsettiğimiz gibi çürüklerin tedavi edilmemesi ile oluşur. Diş aralarında oluşan apseler ise yine yeterli ağız bakımının yapılmamasından dolayı meydana gelir.
Çeşitli diş apsesi belirtileri vardır. Bu belirtilerle diş apsesi teşhisi konulur ve ardından tedavi edilir. Peki nedir bu belirtiler?
Apsenin genel olarak ağız temizliği ile ilgili olduğundan bahsettik. Peki diğer faktörler nelerdir?
Diş apsesi iltihap dolu olduğu ve şiştiği için patlama yapabilir. Patlaması durumunda içindeki iltihap boşalacaktır. Bu durum diğer dişleri tehdit edebileceği için diş hekimine başvurulması gerekir.
Diş apsesi belirtilerinden herhangi birinin meydana gelmesi, ateş çıkması, apsenin şişkinlik yapması gibi durumlarda diş hekimine başvurmakta fayda vardır. Diş hekimine ulaşılamayacak bir durumda ise acile gidilmesi gerekir.
Diş apsesi çözümü ancak düzgün bir tedavi ve ağız bakımı ile gerçekleşir. Enfeksiyon çenenin diğer bölümlerine, baş ve boyun kısımlarına yayılabilir ve en kötü durum ise hayatınızı tehlikeye atabilecek vücudunuzun tamamına yayılan bir enfeksiyon olan kan zehirlenmesine yol açabilir. Kan zehirlenmesinin diğer adı sepsisedir.
Diş apsesinin erkenden öğrenilmesi için düzenli olarak kontrollere gidilmesi gerekir. Bunun haricinde apse şüphesi ile gittiğinizde gerekli testler gerçekleştirilir. Peki bu testler nelerdir?
Diş apsesinin nasıl oluştuğundan ve nasıl tanısı konulduğundan bahsettik. Peki diş apsesi nasıl geçer? Diş apsesi tedavisi genel olarak apsenin içerisinin boşaltılması ve iltihaplı bölgenin temizlenmesi ile yapılır. Eğer apse tahmin edilenden daha zorlu ve enfeksiyonlu ise farklı tedaviler uygulanabilir. Diş apsesini temizlemeden bırakmak ve tedavisini yapmamak çeşitli risklere yol açar. Diş apsesi tedavisinde uygulanan yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz:
Diş apsesinden kurtuldunuz ve tekrarlanmamasını istiyorsunuz. İşte bunun için yapmanız gerekenleri sizler için listeledik:
Ağız ve diş bakımının düzenli yapılması, diş apsesini önlemek için oldukça önemlidir. Peki ağız sağlığı nasıl korunabilir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum