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Diş eti sağlığına dikkat: Diş apsesine ne iyi gelir?

23.12.2020 16:35 | Son Güncelleme:
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Diş eti sağlığına dikkat: Diş apsesine ne iyi gelir?

Ağız ve diş sağlığına yeterli önemi göstermemek ileride çok daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Diş eti iltihaplanmasına denilen apse de kişide yoğun ağrı ve acıya neden olan rahatsızlıklardan biri. Peki diş apsesi nedir ve diş apsesine ne iyi gelir?

Bir diş kökü rahatsızlığı olan diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Diş apsesi oluştuktan sonra ise hemen tedavi edilmesi gerekir. Peki diş apsesi nasıl geçer? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Diş Apsesi Nedir?

Diş apsesi, dişlerin ve diş etinin içerisinde oluşan birikintiye verilen isimdir. Apse, genel olarak diş etinin iltihaplanmış halidir. Bakteriler, diş ve diş etlerine yapışarak orada tutunurlar ve iltihap oluştururlar.

Diş Apsesi Neden Olur?

Diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bilinen en önemli nedeni dişi hiç fırçalamamak ya da düzensiz fırçalamaktır. Bu duruma bağlı olarak kötü ağız hijyeni ile diş eti apse yapabilir. Aynı zamanda dişteki çürükler, gerekli tedavi uygulanmadığında apse oluşmasına neden olabilir. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde de diş apsesi görünebilir.

Diş Apsesi Türleri Nelerdir?

Apseler genel olarak iki ayrı tür içerisinde incelenebilir. Bunlar; dişlerin arasında oluşan apseler ve dişlerin kökünde biriken apselerdir. Diş köklerinde biriken apselerin genel nedeni, ağız içerisinde yeterli bakımın yapılmaması ve az önce de bahsettiğimiz gibi çürüklerin tedavi edilmemesi ile oluşur. Diş aralarında oluşan apseler ise yine yeterli ağız bakımının yapılmamasından dolayı meydana gelir.

Diş Apsesi Belirtileri Nelerdir?

Çeşitli diş apsesi belirtileri vardır. Bu belirtilerle diş apsesi teşhisi konulur ve ardından tedavi edilir. Peki nedir bu belirtiler?

  • Ağızda oluşan kötü tat
  • Ateş
  • Soğuk veya sıcak yiyecek ve içeceklere karşı hassasiyet
  • Isırırken yaşanan ağrı
  • Uykusuzluk
  • Apseye bağlı olarak şişlik
  • Çene altı ve boyunda lenf bezi şişmesi

Apse Oluşmasını Tetikleyen Risk Faktörleri Nelerdir?

Apsenin genel olarak ağız temizliği ile ilgili olduğundan bahsettik. Peki diğer faktörler nelerdir?

  • Aşırı şekerli besinler: Fazla şeker, vücut olduğu kadar diş için de oldukça zararlıdır. Asitli içecekler ve yoğun şekerli yiyecekler tüketilmesi dişi çürütebileceği gibi apse oluşmasına da neden olabilir.
  • Diğer sağlık sorunları: Diyabet gibi hastalıklarınız var ise diş apsesi oluşumunu bu hastalıklar tetikleyebilir. Bu nedenle ağız bakımına oldukça özen göstermeniz gerekir.
  • Kötü ağız alışkanlıkları: Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamaz ve diş ipi gibi ürünler kullanmazsanız, ağızda biriken bakteriler apse oluşmasına neden olur.

Apse Patlar Mı? Diş Apsesi Patlarsa Ne Olur?

Diş apsesi iltihap dolu olduğu ve şiştiği için patlama yapabilir. Patlaması durumunda içindeki iltihap boşalacaktır. Bu durum diğer dişleri tehdit edebileceği için diş hekimine başvurulması gerekir.

Diş Apsesi İçin Ne Zaman Diş Doktoruna Başvurulması Gerekir?

Diş apsesi belirtilerinden herhangi birinin meydana gelmesi, ateş çıkması, apsenin şişkinlik yapması gibi durumlarda diş hekimine başvurmakta fayda vardır. Diş hekimine ulaşılamayacak bir durumda ise acile gidilmesi gerekir.

Diş apsesi çözümü ancak düzgün bir tedavi ve ağız bakımı ile gerçekleşir. Enfeksiyon çenenin diğer bölümlerine, baş ve boyun kısımlarına yayılabilir ve en kötü durum ise hayatınızı tehlikeye atabilecek vücudunuzun tamamına yayılan bir enfeksiyon olan kan zehirlenmesine yol açabilir. Kan zehirlenmesinin diğer adı sepsisedir.

Diş Apsesi Tanısı Nasıl Konulur?

Diş apsesinin erkenden öğrenilmesi için düzenli olarak kontrollere gidilmesi gerekir. Bunun haricinde apse şüphesi ile gittiğinizde gerekli testler gerçekleştirilir. Peki bu testler nelerdir?

  • Dişe Hafifçe Vurma
  • Apseli dişler dokunmaya karşı hassastır. Bu nedenle ağrı düzeyini tespit edebilmek için dişe hafifçe vurulur. Basınca duyarlı olmasından dolayı, dişe hafif bir baskı uygulanabilir.
  • Röntgen
  • Röntgen, ultrason gibi görüntüleme testleriyle de dişte oluşan apseler anlaşılır ve bu sayede tedavi uygulanabilir.
  • Laboratuvar Testleri
  • Eğer verilen ilaçlarla bile diş apsesi geçmiyor ise, diş hekimi apsenin durumunu gözlemlemek için laboratuvar testi isteyebilir. Bu ileriye yönelik tedavinin netleşmesini de sağlar.

Diş Apsesi Tedavisi Nasıl Olur?

Diş apsesinin nasıl oluştuğundan ve nasıl tanısı konulduğundan bahsettik. Peki diş apsesi nasıl geçer? Diş apsesi tedavisi genel olarak apsenin içerisinin boşaltılması ve iltihaplı bölgenin temizlenmesi ile yapılır. Eğer apse tahmin edilenden daha zorlu ve enfeksiyonlu ise farklı tedaviler uygulanabilir. Diş apsesini temizlemeden bırakmak ve tedavisini yapmamak çeşitli risklere yol açar. Diş apsesi tedavisinde uygulanan yöntemleri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Kök kanal tedavisi
  • Zarar görmüş dişi çekme
  • Antibiyotikler
  • Apseli bölgenin tedavisinde tuzlu ılık suyla gargara yapmanız tavsiye edilir. Doktor tavsiyesinde, ağrının azalması için ağrı kesici kullanımı da yapılabilir.

Diş Apsesinin Tekrarlamaması İçin Ne Yapılması Gerekir?

Diş apsesinden kurtuldunuz ve tekrarlanmamasını istiyorsunuz. İşte bunun için yapmanız gerekenleri sizler için listeledik:

  • Ağız bakımını aksatmadan devam ettirin.
  • Tuzlu ılık su ile gargara yapın.
  • Yemek yerken apseli kısımda yememeye özen gösterin.
  • Diş muayenelerini aksatmayın.

Diş Apsesinin Oluşması Nasıl Önlenir?

Ağız ve diş bakımının düzenli yapılması, diş apsesini önlemek için oldukça önemlidir. Peki ağız sağlığı nasıl korunabilir?

  • Günde iki kez dişlerinizi fırçalayın. Diş macunu olarak florürlü macun kullanın.
  • Üç ayda bir diş fırçalarınızı değiştirmeye özen gösterin ya da daha erken yıpranırsa mutlaka değiştirin.
  • Dişlerinizin hassasiyetine göre diş fırçası tercih edin.
  • Dengeli beslenerek şekerli ürünlerden uzak durun.
  • Diş ipi ya da arayüz fırçalarıyla diş temizliğini detaylı yapın.
  • Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret etmeyi unutmayın.

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