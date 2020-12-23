Diş eti sağlığına dikkat: Diş apsesine ne iyi gelir?

Bir diş kökü rahatsızlığı olan diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Diş apsesi oluştuktan sonra ise hemen tedavi edilmesi gerekir. Peki diş apsesi nasıl geçer? Konuyla ilgili bilmeniz gereken her şey yazımızın devamında sizlerle.

Diş Apsesi Nedir?

Diş apsesi, dişlerin ve diş etinin içerisinde oluşan birikintiye verilen isimdir. Apse, genel olarak diş etinin iltihaplanmış halidir. Bakteriler, diş ve diş etlerine yapışarak orada tutunurlar ve iltihap oluştururlar.

Diş Apsesi Neden Olur?

Diş apsesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bilinen en önemli nedeni dişi hiç fırçalamamak ya da düzensiz fırçalamaktır. Bu duruma bağlı olarak kötü ağız hijyeni ile diş eti apse yapabilir. Aynı zamanda dişteki çürükler, gerekli tedavi uygulanmadığında apse oluşmasına neden olabilir. Genetik yatkınlığı bulunan kişilerde de diş apsesi görünebilir.

Diş Apsesi Türleri Nelerdir?

Apseler genel olarak iki ayrı tür içerisinde incelenebilir. Bunlar; dişlerin arasında oluşan apseler ve dişlerin kökünde biriken apselerdir. Diş köklerinde biriken apselerin genel nedeni, ağız içerisinde yeterli bakımın yapılmaması ve az önce de bahsettiğimiz gibi çürüklerin tedavi edilmemesi ile oluşur. Diş aralarında oluşan apseler ise yine yeterli ağız bakımının yapılmamasından dolayı meydana gelir.