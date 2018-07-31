Dış gebelik hayallerinize gölge düşürebilir!

Gebelik, döllenmiş yumurtanın tüplerden (Fallop Tüpleri) ilerleyerek rahim içine ulaşması ile gerçekleşir. Dış Gebelik, bu tüplerin daha önceden oluşan bazı nedenlere bağlı olarak tıkalı ya da hasarlı olması sebebi ile, döllenmiş yumurtanın rahim dışında, başka bir yere yerleşmesidir. Yani döllenmiş yumurtanın tüplerden, rahim içine olan yolculuğunu tamamlayamamasıdır. Genellikle yumurtanın tüplerde olduğu gözlemlenir ve Ektopik Gebelik olarak adlandırılır. Fallop Tüpleri bir bebeğin büyüyüp gelişebilmesi için oldukça dar bir alan olduğundan, gebelik normal seyrinde devam etmez. Fakat bulgular normal gebelik seyrinde ilerler.

Anne adayında adet gecikmesi, bulantı-kusma, baş dönmesi, memelerde hassasiyet görülürken, gebelik testleri de pozitif olarak sonuç vermektedir.

Dış gebelik her zaman tüplerde meydana gelmemektedir. Bazen döllenmiş yumurta, farklı alanlara da yerleşerek dış gebelik oluşmasına neden olabilir. Bu alanlar cervix dediğimiz rahim boynu, yumurtalık ve nadirde olsa sezaryen kesisidir.