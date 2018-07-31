KADIN

Dış gebelik hayallerinize gölge düşürebilir!

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
GEBELİK HABERLERİ  | 31.07.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya, dış gebelik hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Dış gebelik hayallerinize gölge düşürebilir!

Gebelik, döllenmiş yumurtanın tüplerden (Fallop Tüpleri) ilerleyerek rahim içine ulaşması ile gerçekleşir. Dış Gebelik, bu tüplerin daha önceden oluşan bazı nedenlere bağlı olarak tıkalı ya da hasarlı olması sebebi ile, döllenmiş yumurtanın rahim dışında, başka bir yere yerleşmesidir. Yani döllenmiş yumurtanın tüplerden, rahim içine olan yolculuğunu tamamlayamamasıdır. Genellikle yumurtanın tüplerde olduğu gözlemlenir ve Ektopik Gebelik olarak adlandırılır. Fallop Tüpleri bir bebeğin büyüyüp gelişebilmesi için oldukça dar bir alan olduğundan, gebelik normal seyrinde devam etmez. Fakat bulgular normal gebelik seyrinde ilerler.

Anne adayında adet gecikmesi, bulantı-kusma, baş dönmesi, memelerde hassasiyet görülürken, gebelik testleri de pozitif olarak sonuç vermektedir.

Dış gebelik her zaman tüplerde meydana gelmemektedir. Bazen döllenmiş yumurta, farklı alanlara da yerleşerek dış gebelik oluşmasına neden olabilir. Bu alanlar cervix dediğimiz rahim boynu, yumurtalık ve nadirde olsa sezaryen kesisidir.

Dış Gebeliğin,

· Yaşı 35 ve üzeri olanlarda,
· Birden fazla kürtaj olanlarda,
· Tüplerinde yapışıklık, tıkanıklık olanlarda
· Tüplerinde doğuştan gelen sorunu olanlarda,
· Dış Gebelik geçirenlerde,
· Bazı kist yada miyom olan kişilerde görülebilme ihtimali vardır.

Dış gebeliğin tam manası ile bir belirtisi yoktur. Ancak gebeliğin ilk günlerinden itibaren artan HCG (Gebelik) hormonunun düzenli takip edilmesi ile hekiminiz tarafından anlaşılabilmektedir. Genellikle 48 saat içinde bu hormon 2 katı değere çıkarken, dış gebelik olan kişilerde bu değer yeterli miktarda artmamaktadır. Eğer takipler düzenli yapılmayıp, dış gebelik olasılığı gözden kaçarsa tüplerinizin zarar görmesi ve ilerleyen dönemlerde anne ölümü ile sonuçlanması mümkündür. Gebelik ihtimali söz konusu olduğunda, hekiminizle görüşerek ilk takiplerin düzenli olarak yapılması çok önemlidir.

Yrd. Doç. Dr. Burcu Çetinkaya
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
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