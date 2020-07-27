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Diş gıcırdatanlar dikkat! Zararları saymakla bitmiyor...

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.07.2020 09:57 | Son Güncelleme

Genellikle uykumuzda engelleyemediğimiz çene hareketleri ile ortaya çıkan diş gıcırdatma, diğer ismiyle bruksizm, aslında en basit tanımıyla dişlerin sıkılmasıdır. Hem psikolojik hem de genetik faktörlerle ortaya çıkan bu rahatsızlık, çok bilinmese de aslında sağlığımız için ciddi anlamda tehdit oluşturabiliyor.

Diş gıcırdatanlar dikkat! Zararları saymakla bitmiyor...

Oluşumunda genetik faktörlerin de etkili olduğu diş gıcırdatma, her 5 kişiden 2 kişinin hayatını kabusa döndürüyor. Oldukça tehlikeli olan bu rahatsızlık, bazen diş hekimleri tarafından bile fark edilmeyebiliyor. Ağız ve diş sağlığı üzerinde ciddi olumsuz etkilere neden olan bruksizm, baş ağrısı ve konuşmada zorluk gibi çeşitli birçok farklı rahatsızlığa da kapı aralıyor. En yaygın sebebinin stres olduğu belirtilen bu rahatsızlık, genellikle kişiler tarafından hissedilmez. Zamanla çok ciddi rahatsızlıklara neden olur, bu nedenle kişinin fark edildiği an mutlaka tedavi altına alınması gerekir.

DİŞLERİN ÖMRÜNÜ KISALTIR

Çoğunlukla stres kaynaklı ortaya çıkan diş gıcırdatma, uyku esnasında görülen kötü bir alışkanlık. Dişlerin birbirine baskı yapması nedeniyle diş minesine zarar verebilen bu hareket, dişlerin ömrünün kısalmasına neden olur. Çünkü diş gıcırdatması diş minesine yıkıcı bir zarar verdiyse aşınmış diş minesinde yumuşak dentinler ortaya çıkar, bu da aşınmayı daha da hızlandırır. Dişlerin dökülme ihtimalini arttıran bu durum, dişlerin çatlamasına ve kırılmasına neden olabilir.

ÇENE KASLARINA ZARAR VERİR

Çok basit bir şeymiş gibi görünse de diş gıcırdatmak aslında çene kaslarında ciddi hasarlara yol açabilir. İlk aşamada çiğneme kaslarında ağrı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar, zamanla kronikleşerek çene eklemine zarar verir. Bu da ağız açıklığında azalmaya ve eklem hareketlerinde çok yoğun ağrılara neden olur.

ÇENE KASLARINDA BÜYÜMEYE NEDEN OLUR

Eğer tedavi altına alınmazsa diş gıcırdatma yüz ve çiğneme kaslarında büyümeye neden olabilir. Uzun vadede bu durum kare çene görünümüne neden olur, bu da görünümünüzü farklılaştırır ve güzelliğinizi gölgeleyebilir.

DİŞLERİ SARARTIR

Mine kırıklarına bağlı olarak diş gıcırdatma problemi, dişlerin beyazlığını kaybetmesine neden olur. Zamanla sararan dişler ilerleyen dönemlerde çürüyebilir.

DİŞ ETİ ÇEKİLMESİNE ORTAM HAZIRLAR

Eğer fark edilmesine rağmen uzun süre tedavi edilmezse bu rahatsızlık, diş eti çekilmesine neden olur. Dişleri saran diş eti dokusunun dişi ya da diş kökünü ortaya çıkartacak bir şekilde geri çekilmesi olarak tanımlanabilecek diş eti çekilmesi, hayat kalitesini son derece olumsuz etkiler.

KEMİK ERİMESİNE SEBEP OLUR

Diş gıcırdatmanın yarattığı bir diğer olumsuzluk da kemik erimesi. Dişleri sıkma ve baskı uygulama sonucu eklemlerde ve dokularda gerilmeler meydana gelir. Diş minesine de zarar veren bu durum, oral bölgedeki hasarları arttırarak kemiklerin erimesine neden olur. Bu da geri dönüşü olmayan diş kayıplarına yol açar.

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