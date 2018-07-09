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Diş macununu sıkma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 09.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

Psikologlar , eylemlerin % 40'ının bilinçli kararlar değil alışkanlıklar olduğunu söylüyorlar. Önemli olmayan eylemler olarak düşündüğünüz şeyler, yaşamınızın büyük bir bölümünü oluşturuyor. Ve bu kişiliğiniz ve şu andaki zihinsel durumunuz hakkında çok şey ortaya çıkarabilir. Sizin için diş macununu sıkma şeklinizin sizi nasıl karakterize ettiğini araştırdık. Kendinizi daha iyi tanımak için aşağıdaki listeye göz atın.

Diş macununu sıkma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor

Arkadan öne doğru sıkıyorsanız

1

Sizler çok nezaketli ve düzenli bir insansınız ve eşyalarınızı önemserken, çevrenizdeki insanları da önemsiyorsunuz. Siz bir mükemmeliyetçisiniz ve bir şeyi boşa harcamayı sevmiyorsunuz, böylece sahip olduğunuz tüm kaynakları en üst düzeyde kullanıyorsunuz. Çok çalışıyorsun ve işini çok iyi yapıyorsun, yani diğer insanlar sana güvenebilir. Eviniz her zaman temiz ve hayatınız çok organize.

Ortadan sıkıyorsanız

2

Gerçekçi ve biraz aceleci bir insansınız. Çok derli toplu organize değilsiniz ama bir şeyle mücadele etmeniz gerekirse hemen çözüme kavuşturursunuz. Arkadaş canlısısınız, çok arkadaşınız var ve topluma karışmayı seviyorsunuz. Hayatınızı nasıl dengelediğinizi biliyorsunuz ve duygusal olarak kararlısınız.

Üstünden sıkıyorsanız

3

Çok inatçısınız. İstediğinizi elde etmek ve hedeflerinize ulaşmak için çok şey yapabilirsiniz. Karamsarlığa eğilimlisiniz. İnsanlara çok fazla güvenmez, sadece kendinize güvenirsiniz.

Bozmadan kullanıyorsanız

4

Yalnız kalmaktan hoşlanıyorsunuz, hayalperestsiniz ve sanatsal bir insansınız. Hassas, nazik, kolay, saygılı ve hoşgörülüsünüz ve bazen kendi hayal dünyanızda yaşayabilirsiniz. Her zaman çok fazla düşünce ve fikriniz var ve bunları başkalarıyla paylaşmaya hazırsınız.

Her yerden sıkıyorsanız

5

Dünyayı pek çok kişiden farklı görme yeteneğine sahipsiniz, sanatsal ve üretkensiniz. Güzelliği her yerde bulabilirsiniz. Görevleri planlama konusunda her zaman dakik ve düzenli olmanız zor olabilir ancak çok iyimser ve açık fikirlisinizdir. Ruh haliniz sık sık değişebilir.

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