KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor! Duvar, ayakkabı...

Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor! Duvar, ayakkabı...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temel ağız bakım ürünlerinden biri sayılan diş macunu, en basit görevi olan çürükleri önlemek dışında tahmin etmesi zor daha pek çok problemi de çözmenize yardımcı oluyor ve böylece ütüden ayakkabılara, ahşaptan musluklara, gözlükten duvarlara kadar birbirinden farklı alanda "Yok artık!" diyebileceğiniz çözümler sunuyor.

Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor! Duvar, ayakkabı...

Diş macunu, ağız sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için bu önemli bakım ürününü yalnızca evinizde değil; seyahat boyları sayesinde her zaman yanınızda bulunduruyor olabilirsiniz. Çürüklerden koruma, beyazlatma, ferahlık gibi ağız ve diş sağlığına dair çeşitli faydaları bulunan diş macununu başka nerelerde ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

1. GÜMÜŞ EŞYALARINIZI PARLATIN

Evinizde gümüş biblolar, gümüş eşyalar ya da metal dekoratif ürünler varsa ve onları parlatmak istiyorsanız diş macunu bu iş için hem uygun fiyatlı hem etkili bir alternatif oluşturuyor. Gümüş veya metal eşyalarınıza daha parlak bir görüntü kazandırmak için yapmanız gereken tek şey; diş macununu eşyaların üzerine sürmek ve bir bezle ovalamak.

2. ÜTÜNÜZÜN TABANINI TERTEMİZ YAPIN

Siz ne kadar dikkat ederseniz edin zaman içinde ütü tabanında sarıdan kahverengiye doğru lekeler meydana gelebiliyor. Diş macunu tıpkı gümüş ve metal eşyalarda olduğu gibi ütü tabanındaki lekeleri ve sararmaları temizlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun için diş macununu ince bir tabaka şeklinde ütü tabanına yaymanız ve kısa bir süre bekledikten sonra ince bir bez yardımıyla macunlu yüzeyi silmeniz gerekiyor.

3. DUVARLARDAKİ DELİKLERİ YOK EDİN

Evinizin duvarlarındaki çivi delikleri, küçük olsalar da sürekli gözünüze takıldığı için bu duruma bir çözüm bulmaya çalışıyor olabilirsiniz. Öncelikle yalnız olmadığınızı bilmenizde fayda var. Oldukça sık meydana gelen bu durumla ilgili de diş macunundan faydalanabilirsiniz. Çivi delikleri gibi duvarlarda oluşan ufak çaplı deformasyonları ortadan kaldırmak için deliklerin olduğu kısımlara diş macunu sıkabilir ve parmağınızla basit bir şekilde düzleyebilirsiniz.

4. MOBİLYALARINIZI ÇİZMEDEN TEMİZLEYİN

Ahşap yüzeyleri çizmeden temizlemek oldukça zor bir eylem ve siz de haklı olarak bu durumdan şikayet edebilirsiniz. Peki, diş macununu ahşap yüzeylere sıkıp ardından uygun bir bezle silmeniz yeterli olsaydı ne düşünürdünüz? Evet, diş macununun bu kadar çok amaçlı oluşuna inanmak zor ancak bundan sonra mobilyalarınızı diş macunu ile silerek siz de ahşap yüzeyleri çizmeden temizleyebilirsiniz.

5. BEMBEYAZ AYAKKABILARA SAHİP OLUN

Son olarak çok amaçlılığın kitabını yazan diş macununu beyaz ayakkabılarınızın temizliğinde de kullanabilirsiniz. Dünyanın en hızlı kirlenen eşyaları arasında kolaylıkla ilk 10'a girebilecek olan beyaz ayakkabılarınızı ilk günkü hallerine döndürmek için diş fırçasına bir miktar diş macunu sıkıp fırçalayabilirsiniz. Böylece sürekli kirlenen beyaz ayakkabılarınıza karşı savaşı siz kazanabilirsiniz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Çözümü varTekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Çözümü var
Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır? Evde el dezenfektanı nasıl hazırlanır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

Kızdıran yorum! 'Erik gibisin kütür kütür...'

'Çocuğum olmuyor' isyanına eşinin verdiği yanıt olay oldu

'Çocuğum olmuyor' isyanına eşinin verdiği yanıt olay oldu

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Şaşkına çeviren an! Doğum yaparken öğrendi

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Boşuna kullanılıyor! Hiçbir yararı yok

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Çöpe atmadan önce iki kez düşünün!

Etiketini okuyun! W kodu varsa...

Etiketini okuyun! W kodu varsa...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çamaşır makinesinde toz değil sıvı deterjan kullanın! Çünkü...

Çamaşır makinesinde toz değil sıvı deterjan kullanın! Çünkü...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Çaydanlıklar ilk günkü gibi oluyor! Öyle bir yöntem paylaştı ki..

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Ayna gibi camlar: Cam temizliğinin püf noktaları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş! İşte sebepleri ve çözümleri...

Elektrik süpürgesi meğer bu yüzden iyi süpürmüyormuş!

Çatal ve kaşıkları ilk günkü parlaklığına getirmek mümkün! Sirke, limon kabuğu...

Çatal ve kaşıkları ilk günkü parlaklığına getirmek mümkün! Sirke, limon kabuğu...

İlk kez duyacağınız bu pratik bilgiler evdeki hayatınızı kolaylaştıracak!

Beyaz sabun mucizesi! Artık sorun değil

Çorabın tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Değerlendirmenin birçok yolu var!

Tekini kaybettiyseniz üzülmeyin! Çözümü var

Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Kimyasallar tehlike saçıyor! İşte doğal ürünlerle banyo temizlemenin yolları...

Koltuk temizliği işkence olmaktan çıkıyor! İşte koltuk temizliğini kolaylaştıran o mucize...

Etiketini okuyun! W kodu varsa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.