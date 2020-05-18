Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor! Duvar, ayakkabı...

Diş macunu, ağız sağlığının vazgeçilmezleri arasında yer aldığı için bu önemli bakım ürününü yalnızca evinizde değil; seyahat boyları sayesinde her zaman yanınızda bulunduruyor olabilirsiniz. Çürüklerden koruma, beyazlatma, ferahlık gibi ağız ve diş sağlığına dair çeşitli faydaları bulunan diş macununu başka nerelerde ve nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için içeriğin devamına göz atmanız yeterli.

1. GÜMÜŞ EŞYALARINIZI PARLATIN

Evinizde gümüş biblolar, gümüş eşyalar ya da metal dekoratif ürünler varsa ve onları parlatmak istiyorsanız diş macunu bu iş için hem uygun fiyatlı hem etkili bir alternatif oluşturuyor. Gümüş veya metal eşyalarınıza daha parlak bir görüntü kazandırmak için yapmanız gereken tek şey; diş macununu eşyaların üzerine sürmek ve bir bezle ovalamak.

2. ÜTÜNÜZÜN TABANINI TERTEMİZ YAPIN

Siz ne kadar dikkat ederseniz edin zaman içinde ütü tabanında sarıdan kahverengiye doğru lekeler meydana gelebiliyor. Diş macunu tıpkı gümüş ve metal eşyalarda olduğu gibi ütü tabanındaki lekeleri ve sararmaları temizlemek amacıyla da kullanılabiliyor. Bunun için diş macununu ince bir tabaka şeklinde ütü tabanına yaymanız ve kısa bir süre bekledikten sonra ince bir bez yardımıyla macunlu yüzeyi silmeniz gerekiyor.