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Diş sıkma hangi ağız ve diş problemlerine neden olmaktadır?

08.12.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun stres ve hayat koşturması nedeniyle pek çok kişinin yaşadığı diş sıkma problemi, bazı hastalıklara neden olabilir. Peki hastalıklara yakalanmadan çene ağrısından kurtulmak mümkün müdür? İşte çene ağrısı yaşayanların şikayetlerini önlemek için uygulanacak tedavi yöntemleri...

Diş sıkma, oldukça yaygın görülen problemlerden biridir. Ortalama olarak 3 kişiden 1’inde diş sıkma rahatsızlığı görülür. Genel itibariyle hastalarımız sabah uyandıklarında ağrıdan, çene ve yüz bölgelerinde kasılmalardan şikayet ederler.

BAŞ AĞRISI İLE BİRLİKTE SEYREDİYOR

Oldukça sık olarak baş ağrısı ile birlikte seyretmektedir. Dişlerde ise kırılma, protezlerde eskime ve dişlerin aşınması gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.

DİŞ VE ÇENEDEKİ KEMİKLERDE KAYIPLARA NEDEN OLABİLİR

Diş sıkmanın uzun dönem devam etmesi, diş eti çekilmelerine, çenelerde kemik ve diş kayıplarına neden olabilmektedir.

Tedavisinde; ilaç tedavisi, gece plakları ve botoks kullanılabilmektedir.

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