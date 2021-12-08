Diş sıkma hangi ağız ve diş problemlerine neden olmaktadır?

Diş sıkma, oldukça yaygın görülen problemlerden biridir. Ortalama olarak 3 kişiden 1’inde diş sıkma rahatsızlığı görülür. Genel itibariyle hastalarımız sabah uyandıklarında ağrıdan, çene ve yüz bölgelerinde kasılmalardan şikayet ederler.
Oldukça sık olarak baş ağrısı ile birlikte seyretmektedir. Dişlerde ise kırılma, protezlerde eskime ve dişlerin aşınması gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir.
Diş sıkmanın uzun dönem devam etmesi, diş eti çekilmelerine, çenelerde kemik ve diş kayıplarına neden olabilmektedir.
Tedavisinde; ilaç tedavisi, gece plakları ve botoks kullanılabilmektedir.
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