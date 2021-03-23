Diş sıkma nedenleri arasında antidepresan kullanımı da varmış!

Büyükünaldı, “Yoğun stres altında olma durumunun en belirgin örneklerinden olan gece uykuda diş sıkma-diş gıcırdatma (bruksizm) vakalarının da arttığı pandemi döneminde kullanılan ilaçlar da bruksizmi tetikleyici etki yapabiliyor” diye konuştu.

“BİLİNENİN AKSİNE GÜNDÜZ DE GÖRÜLEBİLİR”

Pandemi travmalarının diş sıkma (bruksizm) vakalarını artırırken kullanılan ilaçlar da tetikleyici etki yapabildiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burçin Büyükünaldı, diş sıkmanın aslında bilinenin aksine yalnızca gece gerçekleşen bir olgu olmadığını belirtti. Prof.Dr. Büyükünaldı, “Gece bruksizmi etkileri daha belirgin olduğundan diş sıkmanın yalnızca gece gerçekleştiği algısı oluşmuştur ancak bruksizm gündüz de görülebilir. Gündüz (uyanıklık) bruksizmi ve gece (uyku) bruksizmi şeklinde tanımlanmaktadır ve pandemi sürecinde artan stres, kaygı vb. durumlar nedeniyle artmış olabileceği düşünülmektedir” dedi.

Diş sıkmanın karmaşık bir kökene sahip olmasından dolayı bir hastalık olarak değil de daha çok bir durum olarak tanımlandığını belirten Prof. Dr. Büyükünaldı, “Bruksizm hiçbir neden olmadan yalnızca alışkanlık şeklinde ortaya çıkabileceği gibi altta yatan herhangi başka bir rahatsızlığın semptomu olarak da görülebilir. Bunun ayrımın uzman bir diş hekimi tarafından yapılması, uygulanacak tedavinin başarısı açısından oldukça önemli” ifadelerini kullandı.