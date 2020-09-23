Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin

Yiyecek ve içecekler dişteki tartar oluşumunu sağlayan en büyük etkendir. Sigara da kullanıyorsanız tartar ve plağının oluşumu hızlanır. Dişlerinize gerekli özeni gösterip günde iki kere fırçalasanız bile diş tartarı ve plağının önüne geçemeyebilirsiniz. Tabii ki de diş sağlığı ve kontrol için mutlaka diş doktoruna gitmeyi ihmal etmeyin. Ancak, diş tartarı ve diş plağından kurtulmak için evdeki malzemelerden yararlanabilirsiniz.

Diş plağı ve diş tartarından kurtulmanız için yapmanız gerekenler ise şunlar;

1- KARBONAT

Diş temizliğinde en çok kullanılan şeylerden biri de karbonattır. Öte yandan dişleri de beyazlatır.

2- HİDROJEN PEROKSİT

Hidrojen peroksit diş beyazlatmada kullanılan maddelerden biri. Hidrojen peroksit ile gargara yapmak çoğu kişinin dişlerinin beyazlamasına yardımcı olmuştur.

3- ELMA

Elma, doğal diş macunu görevi görür. Elma yemek, dişteki plak oluşumunu önler ve nefesi kötü kokanlara yardımcı olur. Elmada bulunan lifler plakların düşmanıdır.

4- PORTAKAL

C vitamini açısından zengin olan portakal ağız sağlığı için yararlıdır. Ağızdaki bakterilerin en büyük savaşçılarından biridir.