Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin

Yiyecek ve içecekler dişteki tartar oluşumunu sağlayan en büyük etkendir. Sigara da kullanıyorsanız tartar ve plağının oluşumu hızlanır. Dişlerinize gerekli özeni gösterip günde iki kere fırçalasanız bile diş tartarı ve plağının önüne geçemeyebilirsiniz. Tabii ki de diş sağlığı ve kontrol için mutlaka diş doktoruna gitmeyi ihmal etmeyin. Ancak, diş tartarı ve diş plağından kurtulmak için evdeki malzemelerden yararlanabilirsiniz.
Diş plağı ve diş tartarından kurtulmanız için yapmanız gerekenler ise şunlar;
Diş temizliğinde en çok kullanılan şeylerden biri de karbonattır. Öte yandan dişleri de beyazlatır.
Hidrojen peroksit diş beyazlatmada kullanılan maddelerden biri. Hidrojen peroksit ile gargara yapmak çoğu kişinin dişlerinin beyazlamasına yardımcı olmuştur.
Elma, doğal diş macunu görevi görür. Elma yemek, dişteki plak oluşumunu önler ve nefesi kötü kokanlara yardımcı olur. Elmada bulunan lifler plakların düşmanıdır.
C vitamini açısından zengin olan portakal ağız sağlığı için yararlıdır. Ağızdaki bakterilerin en büyük savaşçılarından biridir.
Aloe veranın tadı acı olsa da tartarları yok etmekte oldukça etkilidir. 1 çay kaşığı aloe vera, 4 çay kaşığı gliserin, 5 çay yemek kaşığı karbonat, limon yağı ve bir bardak suyu karıştırıp dişinize sürün. Plak ve tartar zamanla kaybolacaktır.
Özellikle domates ve çilek ağızdaki mikroplarla savaşmakta çok iyi. Domates ve çilek posasını dişinize sürmek ve beş dakika bekletmek (haftada iki kez yapmanız gerekiyor) ağzınızdaki kötü bakterileri yok edecektir.
Baharatlı yiyecekler tartarlarla savaşır. Bunun nedeni de salya salınımını arttırması ve salyanın da dişleri ve diş etlerini sağlıklı tutmasıdır.
Hindistancevizi yağı, karbonat, stevia ve zeytinyağının karışımından harika bir diş macunu elde edip sıradan diş macunları gibi kullanabilirsiniz.
Havuçların dişleriniz açısından son derece sağlıklı olduğunu biliyor muydunuz?
Çürük oluşumunu engelleyen havuç içerdiği keratin ve A vitaminiyle plak oluşumunu da engeller.
Bademler, plak oluşumunu engeller. Aşındırıcı özelliğiyle yüzeyde oluşan plakları temizler.
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