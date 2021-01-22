Diş teli tedavisinden sonra dişlerim eski haline döner mi?

Dolayısıyla biz dişlerin eski haline dönmemesi için bir takım önlemler alıyoruz. Bunların başında retainer dediğimiz dişlerin arkasından ince tel takılması ve size özel olarak üretilen pekiştirme plaklarınızın kullanılması geliyor.
Buna neden olacak etkenler; hastalarda dil itimi dediğimiz bir durumun olması ve hastaların hatalı yutkunmaları sonucu dillerini sürekli dişlerine değdirmeleri,konuşurken peltek konuşmaları bu duruma sebep olan etkenlerdendir. Tedavi öncesindeki dişlerin durumu da bozulmaya sebep olan etkenlerden bir tanesidir. Özellikle üst çenesinde darlık olan hastalarda eğer çene genişletilmesi yapıldıysa veya dişlerin arasında çok fazla aralık olan hastaların dişleri kapatıldıysa bu tarz problemler ömür boyu pekiştirme dediğimiz durumlar gerektirebilir. Dudak damak yarıklarının tedavileri yapılmışsa bu tedavilerin sonrasında da ömür boyu pekiştirme tedavisi tavsiye ediyorum.
Öncelikle ben doktorunuz olarak retainer telinizi size klinik ortamında uyguluyorum ve pekiştirme plaklarınızı sizlere özel olarak olarak üretiyoruz. Sizlerin dikkat edeceği retainer teliniz kırılır veya kopma meydana gelirse, aynı şekilde pekiştirme plaklarınız da kırılma,çatlama olur ise en yakın zamanda kliniğimize gelip tel ve plaklarınızı yenilemeniz ve tamir ettirmenizdir. Plaklarınızı düzenli olarak kullandığınız sürece dişleriniz de herhangi bir bozulma görülmez.
Hastalarımız normal de bunu hiç duymak istemezler ama, ortodonti de prosedür, aktif tedavileri ne kadar sürmüş ise onun iki katı kadar retainer ve pekiştirici plaklarının o kadar ağızda kalkması gerekiyor. Fakat günümüzde yapılan güncel çalışmalar 10 seneden önce çıkartılan retainer tellerinde dişlerde tekrar bozulma olduğunu belirtmiştir. Bu sebeple ben hastalarıma ömür boyu retainer tellerinin ağızda kalmasını tavsiye ediyorum. Tedavi bitti diye benden kurtulmuş olmuyorsunuz ???? her 6 ayda bir rutin kontrol yapılması sağlıklı ve konforlu olacaktır.
Ortodonti Uzmanı Dr. Yasin Akgül
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