Diş teli tedavisinden sonra dişlerim eski haline döner mi?

Dolayısıyla biz dişlerin eski haline dönmemesi için bir takım önlemler alıyoruz. Bunların başında retainer dediğimiz dişlerin arkasından ince tel takılması ve size özel olarak üretilen pekiştirme plaklarınızın kullanılması geliyor.

DİŞ TELİ TEDAVİSİNDEN SONRA BOZULMAYA NEDEN OLACAK DURUMLAR NELERDİR?

Buna neden olacak etkenler; hastalarda dil itimi dediğimiz bir durumun olması ve hastaların hatalı yutkunmaları sonucu dillerini sürekli dişlerine değdirmeleri,konuşurken peltek konuşmaları bu duruma sebep olan etkenlerdendir. Tedavi öncesindeki dişlerin durumu da bozulmaya sebep olan etkenlerden bir tanesidir. Özellikle üst çenesinde darlık olan hastalarda eğer çene genişletilmesi yapıldıysa veya dişlerin arasında çok fazla aralık olan hastaların dişleri kapatıldıysa bu tarz problemler ömür boyu pekiştirme dediğimiz durumlar gerektirebilir. Dudak damak yarıklarının tedavileri yapılmışsa bu tedavilerin sonrasında da ömür boyu pekiştirme tedavisi tavsiye ediyorum.



DİŞLERİMİN ESKİ HALİNE DÖNMEMESİ İÇİN NELER YAPMALIYIM?

Öncelikle ben doktorunuz olarak retainer telinizi size klinik ortamında uyguluyorum ve pekiştirme plaklarınızı sizlere özel olarak olarak üretiyoruz. Sizlerin dikkat edeceği retainer teliniz kırılır veya kopma meydana gelirse, aynı şekilde pekiştirme plaklarınız da kırılma,çatlama olur ise en yakın zamanda kliniğimize gelip tel ve plaklarınızı yenilemeniz ve tamir ettirmenizdir. Plaklarınızı düzenli olarak kullandığınız sürece dişleriniz de herhangi bir bozulma görülmez.