Diş ve ağız yapısının uyum sağlaması neden önemlidir?

Diş ark boyu uyuşmazlığı olduğunda, örneğin dişleri yan yana dizdiğimiz zaman toplam boyut ark boyutundan büyük çıkıyorsa dişler kendine yer bulabilmek için çapraşık bir şekilde çıkmaya başlamaktadır. Çocukların köpek dişleri çok yukarıdan çıkarsa veya damağa yakın çıkarsa ark darlığı olduğunu anlayabiliriz. Eğer erken yaşlarda doktora başvurulursa, ortodonti uzmanı, protez uzmanı ve çocuk diş hekimiyle birlikte çalışıldığı zaman özet aparatlar kullanarak kemik yapısını genişletebilmekteyiz. Böylece hastamızın dişlerinin tamamı çıkacak yer bulabilmektedir. İleri yaşlarda ise hastamızın 2 ya da 4 tane dişini çekerek diğer dişlere yer açmaktayız.

Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, diş çapraşıklığına neden olan ark boyu uyuşmazlığı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

