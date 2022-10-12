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Diş yapısı dudak ve gülüş görünümünü nasıl etkiliyor?

12.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde pek çok insan, dişlerin düzensiz olması, renk değişimleri, diş kayıpları ve diş eti hastalıkları nedeniyle mümkün olduğu kadar gülümseyememekte, fonksiyon bozukluklarından rahatsızlık duymaktadır. Bir diş hekimi veya ortodontist, diş problemlerinin çoğunu kapsamlı bir yaklaşımla tedavi edebilir ve günümüzde bu tedavi için herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Diş yapısı dudak ve gülüş görünümünü nasıl etkiliyor?

Güzel bir şekilde hizalanmış dişler, iyi bir gülümsemenin temelini oluşturur, ancak bir gülümseme, dişlerinizin hareketinden daha fazlasıdır. Diş Hekimi Dr. Şahin Durmuş, gülüş görünümünde etkisi olan diş yapısının önemini ve merak edilenlerini sizler için anlatıyor.

GÜLÜMSEMEDE EN ÖNEMLİ FAKTÖRLER

DUDAKLAR

Kalınlıkları
Birbirlerine göre pozisyonu
Gülümseme esnasındaki hareketi

YANAK

Yanak-burun-dudak arasındaki sınır
Yanak dolgunluğu

BURUN

Gülümseme esnasında burun ucu hareketi
Burun-üst dudak mesafesi

DİŞLERİN KİŞİYE ÖZEL YAPILMASI ÖNEM TAŞIR

Diş yapısı genel olarak dudak ve gülüş görünümünde büyük önem taşımaktadır. Bununla beraber dişlerin kişiye, dudak yapısına ve çeneye uygun olarak yapılması gerekir. Kişiye özel yapılmayan işlemlerde bazı durumlarda konuşma bozukluklularının yaşanabilmektedir. Bu durumda ise dijital diş hekimliği ile kontrollü bir şekilde çözüm bulunabilir. Sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde süreci yönetebilmek için bu adımların izlenmesi önemlidir;

Deneme gülüşü: Ağız diş ölçülerinden elde edilen bir kalıp üzerinde, diş hekiminiz kendi dişlerinize uyan bir gülüş tasarlamak için plastik bir malzeme kullanır. Bu çalışma, dişlerinizin nasıl göründüğünü üç boyutlu olarak görmenizi ve hissetmenizi sağlar. Bu geçici dişler ile dişlerinizden ve çevrenizden neler bekleyebileceğiniz hakkında fikir edinmek için daha rahat hareket edebilirsiniz.

Bilgisayarlı görüntüleme: Bu yöntemde diş hekiminiz yüzünüzün ve dişlerinizin farklı açılardan fotoğraflarını çeker ve bazı ölçülerle bilgisayar ortamına iletir. Bu resimler üzerinde yeni gülüşler tasarlamak için özel programlar kullanılabilir. Bu, küçük değişiklikler yapmak için etkili bir yoldur (boşlukları azaltmak ve dişleri uzatmak gibi), ancak iki boyutlu olduğu için büyük değişiklikler yaparken yanıltıcı olabilir. İnsanların bilgisayarda beğendiği görüntüler ağza uygulandığında farklı duygulara sahip olabilir, bu nedenle ağızda uygulanan 3D yöntemi daha etkilidir.

Direkt kompozit uygulaması: Kompozitler diş hekimlerinin dolgularda kullandıkları diş rengi ve yapısına sahip malzemelerdir. Diş hekimleri bu materyali kullanarak hastanın ağzında yeni bir gülüş oluşturmak için gerekli düzenlemeleri yaparak kişiye yeni gülüşünü üç boyutlu olarak deneyimleme fırsatı verir.

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diş dudak semen
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