HABER

"Dışa bağımlılık ekonomiyi kırılgan hale getiriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "Dışa bağımlılık ekonomimizi her geçen gün kırılgan hale getiriyor. Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyayız. Bunun oluşmasında dış faktörlerin önemli bir etkisi var”

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Güzel, "Dışa bağımlılık ekonomimizi her geçen gün kırılgan hale getiriyor. Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyayız. Bunun oluşmasında dış faktörlerin önemli bir etkisi var.” dedi.

Adıgüzel, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ekonominin son durumuna ilişkin hazırlayacakları rapor için beraberindeki heyetle Manisa'da incelemelerde bulunacaklarını, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ekonomi çevreleriyle görüşeceklerini belirtti.

Türkiye’nin "yönetimden kaynaklı" problemi nedeniyle bugün en temel ihtiyaçların bile dış ülkelerden sağlandığını iddia eden Adıgüzel, bunun ekonomiyi kırılgan hale getirdiğini vurguladı.

"Dışa bağımlılık ekonomimizi her geçen gün kırılgan hale getiriyor. Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyayız." diyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Bunun oluşmasında dış faktörlerin önemli bir etkisi var. Fakat biz neden bu kadar büyük derecede etkileniyoruz. Bunu da iyi sorgulamak gerekiyor. Türkiye’de ki bir çok ihale dolarla verilmiş. Bunun gibi bir çok sebeple birlikte sıcak paranın doğru yönetilmiyor olması ve ülkede kredibilite probleminin olması, bunun temelininde de ülkeye güvenin olmaması yatıyor. "

Heyette yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "24 Haziran geçti ve bugün bir kriz yaşıyoruz. Elbetteki bu krizin Türkiye’de kırılgan ekonominin, dünyadaki bütün kırılgan ekonomilerle birlikte, dünyadaki daralan ve hareketi azalan sıcak paradan etkilenmesi olarak ifade edilebilir. Evet dünyada sıcak para akışı sıkıntısı var, bütün ekonomiler kırılgan ama en çok neden biz kırılganız?" diye konuştu.

Özel, "Elbette ki ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye karşı takındığı düşmanca tutumun karşısındayız. Biz Trump'ın savunulacak hiçbir yönünün olmadığını biliyoruz." dedi.

PARTNERÇin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...Çin'in garip tuvaletleri! Kapının arkasını görünce...
CHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştüCHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP ekonomi Manisa rapor siyaset

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

İlginizi Çekebilir

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek yeni parti kuracak iddiasına yanıt

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.