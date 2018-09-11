"Dışa bağımlılık ekonomiyi kırılgan hale getiriyor"

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Güzel, "Dışa bağımlılık ekonomimizi her geçen gün kırılgan hale getiriyor. Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyayız. Bunun oluşmasında dış faktörlerin önemli bir etkisi var.” dedi.
Adıgüzel, partisinin Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ekonominin son durumuna ilişkin hazırlayacakları rapor için beraberindeki heyetle Manisa'da incelemelerde bulunacaklarını, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ekonomi çevreleriyle görüşeceklerini belirtti.
Türkiye’nin "yönetimden kaynaklı" problemi nedeniyle bugün en temel ihtiyaçların bile dış ülkelerden sağlandığını iddia eden Adıgüzel, bunun ekonomiyi kırılgan hale getirdiğini vurguladı.
"Dışa bağımlılık ekonomimizi her geçen gün kırılgan hale getiriyor. Bugün ekonomik bir krizle karşı karşıyayız." diyen Adıgüzel, şöyle devam etti:
"Bunun oluşmasında dış faktörlerin önemli bir etkisi var. Fakat biz neden bu kadar büyük derecede etkileniyoruz. Bunu da iyi sorgulamak gerekiyor. Türkiye’de ki bir çok ihale dolarla verilmiş. Bunun gibi bir çok sebeple birlikte sıcak paranın doğru yönetilmiyor olması ve ülkede kredibilite probleminin olması, bunun temelininde de ülkeye güvenin olmaması yatıyor. "
Heyette yer alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "24 Haziran geçti ve bugün bir kriz yaşıyoruz. Elbetteki bu krizin Türkiye’de kırılgan ekonominin, dünyadaki bütün kırılgan ekonomilerle birlikte, dünyadaki daralan ve hareketi azalan sıcak paradan etkilenmesi olarak ifade edilebilir. Evet dünyada sıcak para akışı sıkıntısı var, bütün ekonomiler kırılgan ama en çok neden biz kırılganız?" diye konuştu.
Özel, "Elbette ki ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye’ye karşı takındığı düşmanca tutumun karşısındayız. Biz Trump'ın savunulacak hiçbir yönünün olmadığını biliyoruz." dedi.
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