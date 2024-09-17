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Dışarı çıkmaya korkuyorlar "Acayip, burada manyetik bir şey mi var?"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
17.09.2024 10:52
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Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde yaşayan köy halkının korkulu rüyası, yağmur! Köy sakinlerini korkutan yağmurun kendisi değil. 50 metrekare alana 3 kez yıldırım düştüğünü gören çevre halkı, o bölgede manyetik alan olabileceğini iddia ediyor. Vatandaşlar bölgenin araştırılmasını istiyor.

Dışarı çıkmaya korkuyorlar "Acayip, burada manyetik bir şey mi var?"

Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyüne bağlı Ağılcık mezrasında yaşayan köy halkı, yağmur havalarda dışarı çıkmaya korkar oldu. Köy rakımından dolayı az yağış almakta. Ancak köyün o bölgesine bulunan 50 metrekareye 5 yılda 3 kez yıldırım düştü. Köylüler yağmurlu havalardan korkuyor ve mezrada manyetik bir cihaz olabileceğinden şüpheleniyor. Yetkililerden inceleme için yardım bekleyen vatandaşlar dışarı çıkmakta zorlanıyor.

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30 METRE ARAYLA DÜŞEN YILDIRIMLAR

Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, ''Bu tarla babama ait, ben de 2 aydır dışarıdaydım. Yıllar önce buradaki dut ağacına yıldırım düşmüştü. Birkaç yıl önce de aşağıda bulunan badem ağacına yıldırım düşmüştü. Aynı bölgede 30 metre arayla yıldırımın düşmesi düşündürücü bir konu. Acaba burada manyetik bir şey mi var?

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Aynı bölgeye yıldırımın düşmesi bizim dikkatimizi çekti. Yetkili kurumlara bildirdik belki sebebi araştırılır. Bizim bilmediğimiz sebepler olabilir. Burası sürekli yağış alan bir bölge değil. Yüksek olduğu için çok nadir yağış alır. Çok fazla yağış almamasına rağmen bu bölgeye sürekli yıldırım düşüyor. Benim bildiğim 50 metrekare alan içerisine 3 defa yıldırım düştü. Burada manyetik bir şey mi var diye düşünüyoruz. Allah'ın rahmetinden kaçılmaz nerede olursa bulur. Burada bizim bilmediğimiz bir şey varsa araştırılırsa eğer biz de mutlu oluruz'' dedi.
(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Yıldırım köy
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