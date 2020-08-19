Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...

Tarih boyunca tırnak batmasını önlemek için yapılan manikür ve pedikür günümüzde daha çok estetik amaçla tercih edilen güzellik uygulamaları arasında bulunuyor. El ve ayaklardaki istenmeyen görüntüler bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından kısa bir sürede düzeltilebiliyor. Ancak her ne kadar masum bir uygulama gibi görünse de steril olmayan ortamlarda yapılan manikür ve pedikür pek çok bulaşıcı hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte dışarıda manikür ve pedikür yaptırmadan önce bilinmesi gereken detaylar…

PROFESYONEL GÜZELLİK HİZMETLERİNİ TERCİH EDİN

Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren tırnak batması gibi pek çok problem manikür ve pedikür uygulamalarıyla kolayca çözülebiliyor. Bu sebeple uzmanlar doğru koşullarda yapılması kaydıyla manikür ve pedikür uygulamasını öneriyor. Fakat el ve ayaklarda özellikle tırnaklara yakın olan bölgelerde birbiriyle bağlantılı pek çok sinir ucu bulunuyor. Bu sebeple tırnak etinin fazla kesilmesi ya da tırnak yatağında oluşacak yaralanmalar önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için güzellik uygulamasını yapacak kişilerin mutlaka bu konuda eğitim almış profesyonel kişiler olması gerekiyor.