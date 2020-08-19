Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...

Tarih boyunca tırnak batmasını önlemek için yapılan manikür ve pedikür günümüzde daha çok estetik amaçla tercih edilen güzellik uygulamaları arasında bulunuyor. El ve ayaklardaki istenmeyen görüntüler bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından kısa bir sürede düzeltilebiliyor. Ancak her ne kadar masum bir uygulama gibi görünse de steril olmayan ortamlarda yapılan manikür ve pedikür pek çok bulaşıcı hastalığa davetiye çıkarıyor. İşte dışarıda manikür ve pedikür yaptırmadan önce bilinmesi gereken detaylar…
PROFESYONEL GÜZELLİK HİZMETLERİNİ TERCİH EDİN
Kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren tırnak batması gibi pek çok problem manikür ve pedikür uygulamalarıyla kolayca çözülebiliyor. Bu sebeple uzmanlar doğru koşullarda yapılması kaydıyla manikür ve pedikür uygulamasını öneriyor. Fakat el ve ayaklarda özellikle tırnaklara yakın olan bölgelerde birbiriyle bağlantılı pek çok sinir ucu bulunuyor. Bu sebeple tırnak etinin fazla kesilmesi ya da tırnak yatağında oluşacak yaralanmalar önemli sağlık problemlerine yol açabiliyor. Bu gibi olumsuzlukların önüne geçmek için güzellik uygulamasını yapacak kişilerin mutlaka bu konuda eğitim almış profesyonel kişiler olması gerekiyor.
SADECE KENDİ MANİKÜR SETİNİZİ KULLANIN
Sağlık Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda güzellik salonlarının tamamında sterilizasyon cihazlarının bulunması zorunlu. Fakat bu cihazların ne kadar güvenilir olduğu konusunda pek çok soru işareti bulunuyor. Ortak kullanılan manikür setleri, mantar, siğil ve kan yoluyla bulaşan pek çok enfeksiyon hastalığına sebep olabilir. Sterilize edilmemiş aletler, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar için önemli bir risk faktörüdür. Uygulama sırasında oluşan kesik ve sıyrıklar, virüs ve bakterilerin kolayca kana geçmesine yol açar. Bu gibi sağlık risklerini en aza indirmek için kendinize ait manikür setini güzellik salonuna götürebilirsiniz.
KALİTELİ SETLER KULLANIN
Doğru ve sağlıklı bir uygulama için kullanılacak olan aletlerin kaliteli olması büyük önem taşır. Ucu körelmiş ya da çok keskin olan pensler el ve ayaklarda yaralanmalara sebep olabilir. Benzer şekilde kötü törpüler de tırnaklarınızın çatlamasına ve soyulmasına yol açabilir. Bu sebeple seçeceğiniz aletler kaliteli olmalıdır. Mümkünse ürünlerinizi satın almadan önce profesyonel bir güzellik uzmanına danışmalısınız.
GÜZELLİK SALONLARININ KAMPANYA GÜNLERİNDEN UZAK DURUN
Güzellik salonları haftanın belirli günleri ve yılın özel günlerinde müşterilerine kampanyalar yapar. Fakat böyle günlerde güzellik salonları hiç olmadığı kadar kalabalık olur. Siz her ne kadar dikkat etseniz de uygulama sırasında mikrop kapma ihtimaliniz oldukça yüksektir. Bu sebeple manikür ve pedikür uygulamanızı özellikle sabah saatlerinde yaptırmaya özen göstermelisiniz.
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