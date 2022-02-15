Discord çöktü mü? Discord neden açılmıyor? Discord'a neden girilmiyor?

Discord'da yaşanan erişim problemi son yarım saat içerisinde 25 bin raporu geçti. Kullanıcılar tarafından Discord'da erişim problemi olduğu bildirildi. Discord kullanıcıları şimdi Discord'un ne zaman düzeleceği sorusuna yanıt arıyor. Peki Discord çöktü mü?

DISCORD ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılanlar üzerine Discord'un dünya genelinde bir erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Discord sunucu durumunu otomatik olarak paylaşan Discord Status Twitter botundan da şu ana dek herhangi bir açıklama gelmedi.

Değişik web sitelerinin ve hizmetlerin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlayan çevrimiçi platform Down Detector'de ise Discord için 25 bin adet çökme raporu bildirildi.

DISCORD NEDEN AÇILMIYOR?

Çökme ve erişim probleminin sebebi henüz açıklanmadı ancak belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.

NE ZAMAN DÜZELECEK?

Son olarak popüler platformun düzeldiği haberi geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapabildiklerini bildirdi.



