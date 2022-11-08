Discord çöktü mü? Discord ses sorunu nasıl düzelir? Kullanıcılar isyan etti!

Discord uygulamasını kullanan kişiler ses sorunuyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda bu sorunun üstesinden Discord'u tarayıcıda açarak geldiklerini ifade etti. İşte Discord ses sorununun çözümü ve edilenler...

DİSCORD KULLANICILARINDAN TEPKİ

Discord kullanıcıları bugün (8 Kasım 2022 Salı) yaşadıkları ses sorunu nedeniyle art arda paylaşımlarda bulundu.

Hiçbir şey yüklenmediğini ifade eden kullanıcılar, şu anda her şeyin başarısız olduğunu ve devam eden büyük bir sorun yaşandığını vurguladı.

DİSCORD'DA SORUN ÜSTÜNE SORUN!

İşte Discord'da gerçekleşen problem nedeniyle yapılan kullanıcı yorumlarından bazıları:

Güncelleme başarısız olduğunda nedense Discord'u bilgisayarımda başlatamıyorum

Uygulama dünden beri yüklenmiyor. Şimdi sanırım tarayıcıda Discord kullanmam gerekiyor.