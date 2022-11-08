Discord çöktü mü? Discord ses sorunu nasıl düzelir? Kullanıcılar isyan etti!

Discord uygulamasını kullanan kişiler ses sorunuyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda bu sorunun üstesinden Discord'u tarayıcıda açarak geldiklerini ifade etti. İşte Discord ses sorununun çözümü ve edilenler...
Discord kullanıcıları bugün (8 Kasım 2022 Salı) yaşadıkları ses sorunu nedeniyle art arda paylaşımlarda bulundu.
Hiçbir şey yüklenmediğini ifade eden kullanıcılar, şu anda her şeyin başarısız olduğunu ve devam eden büyük bir sorun yaşandığını vurguladı.
İşte Discord'da gerçekleşen problem nedeniyle yapılan kullanıcı yorumlarından bazıları: