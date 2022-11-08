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Discord çöktü mü? Discord ses sorunu nasıl düzelir? Kullanıcılar isyan etti!

08.11.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Discord isimlik anlık mesajlaşma platformunda yaşanan ses sorunu uygulamayı kullanan vatandaşları isyan ettirdi. Uygulamada yaşanan probleme tepki gösteren birçok kişi, Discord'u tarayıcıda açtıklarını belirtti. "Discord çöktü mü?" sorusunun yanıtı merak konusu olurken ses sorunu ile ilgili problemi çözmeye yönelik araştırmalar hız kazandı.

Discord çöktü mü? Discord ses sorunu nasıl düzelir? Kullanıcılar isyan etti!

Discord uygulamasını kullanan kişiler ses sorunuyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda kişi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda bu sorunun üstesinden Discord'u tarayıcıda açarak geldiklerini ifade etti. İşte Discord ses sorununun çözümü ve edilenler...

DİSCORD KULLANICILARINDAN TEPKİ

Discord kullanıcıları bugün (8 Kasım 2022 Salı) yaşadıkları ses sorunu nedeniyle art arda paylaşımlarda bulundu.

Hiçbir şey yüklenmediğini ifade eden kullanıcılar, şu anda her şeyin başarısız olduğunu ve devam eden büyük bir sorun yaşandığını vurguladı.

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DİSCORD'DA SORUN ÜSTÜNE SORUN!

İşte Discord'da gerçekleşen problem nedeniyle yapılan kullanıcı yorumlarından bazıları:

  • Güncelleme başarısız olduğunda nedense Discord'u bilgisayarımda başlatamıyorum

6

  • Uygulama dünden beri yüklenmiyor. Şimdi sanırım tarayıcıda Discord kullanmam gerekiyor.

7

  • Bir sürü sorun. Dün birkaç saat geç saatlere kadar iyi çalıştı ve ardından donmaya başladı. Siteye üye olmak ve siteyi kullanmak çok zor.
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