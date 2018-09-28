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'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 08:40 | Son Güncelleme

İki yıl önce 5 dişini çektirdikten sonra fenalaşarak hayatını kaybeden polis memuru Yalçın Ağca’nın eşi, “İhmal yok” diyen bilirkişi raporuna isyan etti.

'Dişi çekilince öldü' dediler, raporu görünce isyan ettiler!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nda görevli 23 yıllık polis memuru Yalçın Ağca, iki yıl önce diş tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu.

Burada Ağca'nın 5 dişi çekildi. Ancak iddiaya göre Ağca bir süre sonra fenalaştı ve yapılan ilk müdahalenin ardından evine gönderildi. Ağca akşam evinde tekrar fenalaşınca, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Ağca'nın durumu kötüleşti. Yoğun bakıma alındıktan 20 gün sonra hayatını kaybetti.

Sabah’ın haberine göre; Talihsiz polisin eşi İlknur Ağca kocasının ölümünde ihmal ve kusur olduğunu öne sürdü ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılık dosyayı görevsizlik kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne gönderdi. Konuyla ilgili tüm bilgi ve belgeler toplanarak şüpheli ve tanık ifadeleri ile birlikte Adli Tıp Kurumu ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gönderildi. Yapılan inceleme sonucunda her iki kurumdan gelen bilirkişi raporunda, doktorların ihmali olmadığı belirtildi. Bilirkişi raporlarındaki "İhmal yok" açıklamasına tepki gösteren iki çocuk annesi İlknur Ağca, "Eşim kendi kendine mi, durup dururken mi öldü? Eşimin hiçbir sağlık problemi yoktu. 5 tane dişini çektirdi ve 20 gün sonra hayatını kaybetti. Raporda tam olarak ölüm nedeni açıklanmıyor. Sağlıklı bir adam dişini çektirdikten sonra bir anda ölüyor. Bunun neresi normal. Bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
diş Samsun polis yalçın ağca

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